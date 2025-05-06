https://ria.ru/20250506/zaporozhe-2015407246.html

В Запорожье прогремела серия взрывов

В Запорожье прогремела серия взрывов - РИА Новости, 06.05.2025

В Запорожье прогремела серия взрывов

Серия взрывов прозвучала в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T23:08:00+03:00

2025-05-06T23:08:00+03:00

2025-05-06T23:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожье

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_71477f55968da47c2ba09824766fef95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Запорожье прозвучала серия взрывов: было слышно уже не менее трех. Также слышна стрельба", - сказал агентству Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, боевики ВСУ задействовали систему ПВО, пытаясь сбить дроны, которые летят по военным объектам. "Объекты находятся в ближайшем пригороде Запорожья, а также в промзоне, при этом боевики ВСУ продолжают беспорядочно бить из ПВО по дронам, пытаясь их перехватить над кварталами с плотной жилой застройкой, а не за городом", - уточнил Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240824/zaporozhskaya_oblast-1968191694.html

россия

запорожье

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины