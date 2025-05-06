https://ria.ru/20250506/zaporozhe-2015407246.html
В Запорожье прогремела серия взрывов
В Запорожье прогремела серия взрывов - РИА Новости, 06.05.2025
В Запорожье прогремела серия взрывов
Серия взрывов прозвучала в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:08:00+03:00
2025-05-06T23:08:00+03:00
2025-05-06T23:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_71477f55968da47c2ba09824766fef95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Запорожье прозвучала серия взрывов: было слышно уже не менее трех. Также слышна стрельба", - сказал агентству Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, боевики ВСУ задействовали систему ПВО, пытаясь сбить дроны, которые летят по военным объектам. "Объекты находятся в ближайшем пригороде Запорожья, а также в промзоне, при этом боевики ВСУ продолжают беспорядочно бить из ПВО по дронам, пытаясь их перехватить над кварталами с плотной жилой застройкой, а не за городом", - уточнил Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240824/zaporozhskaya_oblast-1968191694.html
россия
запорожье
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_ffb68cd57f156d0089d4e3fbb195e002.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожье прогремела серия взрывов
Рогов: в оккупированном ВСУ городе Запорожье прогремела серия взрывов