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В Швеции нашли неизвестные советские захоронения - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:31 06.05.2025 (обновлено: 12:12 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/zakhoronenie-2015207901.html
В Швеции нашли неизвестные советские захоронения
В Швеции нашли неизвестные советские захоронения - РИА Новости, 06.05.2025
В Швеции нашли неизвестные советские захоронения
В шведском городе Хельсингборг нашли три ранее неизвестных захоронения советских узников нацистских концлагерей, эвакуированных в 1945 году, сообщается в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:31:00+03:00
2025-05-06T12:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
польша
россия
швеция
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В шведском городе Хельсингборг нашли три ранее неизвестных захоронения советских узников нацистских концлагерей, эвакуированных в 1945 году, сообщается в Telegram-канале российского посольства в Стокгольме. "В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посольством России в Швеции была проведена работа по актуализации списка советских воинских захоронений на территории страны. По итогам изучения рассекреченных в последние годы архивных документов, а также контактов с местными профильными организациями удалось обнаружить три ранее не учтенных в российских реестрах захоронения на кладбище Польшё в городе Хельсингборг", — говорится в публикации. В дипмиссии уточнили, что речь идет о советских гражданах Александре Абакумове (12.04.1914 — 3.06.1945), который значится в шведских архивах как уроженец Ленинграда, Иване Поповиче (6.08.1919 — 14.05.1945) и Филиппе Мяшине (либо Мячине, до последнего времени считался неизвестным, 1926 года рождения, дата смерти — 12.05.1945). "Весной 1945 года они были доставлены в Швецию из нацистских концлагерей в Германии и Польше знаменитыми "белыми автобусами". Все они дожили до Победы, однако скончались от болезней и истощения в первые несколько недель и даже дней после нее и были захоронены на 15-м участке кладбища Польшё в Хельсингборге вместе с более чем 60 другими бывшими узниками концлагерей 14 национальностей", — добавили в посольстве. Как отметили дипломаты, в последние годы шведские историки по собственной инициативе провели масштабную работу по идентификации этой группы захороненных. В результате в минувшем апреле шведские власти установили таблички на могилах, остававшихся безымянными на протяжении 80 лет. "Подобные усилия особенно ценны в условиях попыток исторического ревизионизма в Европе и размывания нашей общей памяти о Второй мировой войне. В преддверии Дня Победы сотрудники посольства России посетили кладбище Польшё, чтобы отдать дань памяти нашим согражданам", — добавили в посольстве. Там подчеркнули, что продолжат работу по выяснению более точной информации о захороненных и поиску их родственников.
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польша, россия, швеция, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Польша, Россия, Швеция, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Швеции нашли неизвестные советские захоронения

В Швеции нашли три неизвестных советских захоронения

© Фото : Посольство России в ШвецииКладбище Польшё в Хельсингборге, Швеция
Кладбище Польшё в Хельсингборге, Швеция - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Посольство России в Швеции
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В шведском городе Хельсингборг нашли три ранее неизвестных захоронения советских узников нацистских концлагерей, эвакуированных в 1945 году, сообщается в Telegram-канале российского посольства в Стокгольме.
"В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посольством России в Швеции была проведена работа по актуализации списка советских воинских захоронений на территории страны. По итогам изучения рассекреченных в последние годы архивных документов, а также контактов с местными профильными организациями удалось обнаружить три ранее не учтенных в российских реестрах захоронения на кладбище Польшё в городе Хельсингборг", — говорится в публикации.
© Фото : Посольство России в ШвецииМогила советских граждан на кладбище Польшё в Хельсингборге, Швеция
Могила советских граждан на кладбище Польшё в Хельсингборге, Швеция - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Посольство России в Швеции
Могила советских граждан на кладбище Польшё в Хельсингборге, Швеция
В дипмиссии уточнили, что речь идет о советских гражданах Александре Абакумове (12.04.1914 — 3.06.1945), который значится в шведских архивах как уроженец Ленинграда, Иване Поповиче (6.08.1919 — 14.05.1945) и Филиппе Мяшине (либо Мячине, до последнего времени считался неизвестным, 1926 года рождения, дата смерти — 12.05.1945).
"Весной 1945 года они были доставлены в Швецию из нацистских концлагерей в Германии и Польше знаменитыми "белыми автобусами". Все они дожили до Победы, однако скончались от болезней и истощения в первые несколько недель и даже дней после нее и были захоронены на 15-м участке кладбища Польшё в Хельсингборге вместе с более чем 60 другими бывшими узниками концлагерей 14 национальностей", — добавили в посольстве.
© Фото : Посольство России в ШвецииМогила Александра Абакумова на кладбище Польшё в Хельсингборге, Швеция
Могила Александра Абакумова на кладбище Польшё в Хельсингборге, Швеция - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Посольство России в Швеции
Могила Александра Абакумова на кладбище Польшё в Хельсингборге, Швеция
Как отметили дипломаты, в последние годы шведские историки по собственной инициативе провели масштабную работу по идентификации этой группы захороненных. В результате в минувшем апреле шведские власти установили таблички на могилах, остававшихся безымянными на протяжении 80 лет.
"Подобные усилия особенно ценны в условиях попыток исторического ревизионизма в Европе и размывания нашей общей памяти о Второй мировой войне. В преддверии Дня Победы сотрудники посольства России посетили кладбище Польшё, чтобы отдать дань памяти нашим согражданам", — добавили в посольстве.
Там подчеркнули, что продолжат работу по выяснению более точной информации о захороненных и поиску их родственников.
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