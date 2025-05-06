В Швеции нашли неизвестные советские захоронения
В Швеции нашли три неизвестных советских захоронения
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В шведском городе Хельсингборг нашли три ранее неизвестных захоронения советских узников нацистских концлагерей, эвакуированных в 1945 году, сообщается в Telegram-канале российского посольства в Стокгольме.
"В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посольством России в Швеции была проведена работа по актуализации списка советских воинских захоронений на территории страны. По итогам изучения рассекреченных в последние годы архивных документов, а также контактов с местными профильными организациями удалось обнаружить три ранее не учтенных в российских реестрах захоронения на кладбище Польшё в городе Хельсингборг", — говорится в публикации.
© Фото : Посольство России в ШвецииМогила советских граждан на кладбище Польшё в Хельсингборге, Швеция
Могила советских граждан на кладбище Польшё в Хельсингборге, Швеция
В дипмиссии уточнили, что речь идет о советских гражданах Александре Абакумове (12.04.1914 — 3.06.1945), который значится в шведских архивах как уроженец Ленинграда, Иване Поповиче (6.08.1919 — 14.05.1945) и Филиппе Мяшине (либо Мячине, до последнего времени считался неизвестным, 1926 года рождения, дата смерти — 12.05.1945).
"Весной 1945 года они были доставлены в Швецию из нацистских концлагерей в Германии и Польше знаменитыми "белыми автобусами". Все они дожили до Победы, однако скончались от болезней и истощения в первые несколько недель и даже дней после нее и были захоронены на 15-м участке кладбища Польшё в Хельсингборге вместе с более чем 60 другими бывшими узниками концлагерей 14 национальностей", — добавили в посольстве.
© Фото : Посольство России в ШвецииМогила Александра Абакумова на кладбище Польшё в Хельсингборге, Швеция
Могила Александра Абакумова на кладбище Польшё в Хельсингборге, Швеция
Как отметили дипломаты, в последние годы шведские историки по собственной инициативе провели масштабную работу по идентификации этой группы захороненных. В результате в минувшем апреле шведские власти установили таблички на могилах, остававшихся безымянными на протяжении 80 лет.
"Подобные усилия особенно ценны в условиях попыток исторического ревизионизма в Европе и размывания нашей общей памяти о Второй мировой войне. В преддверии Дня Победы сотрудники посольства России посетили кладбище Польшё, чтобы отдать дань памяти нашим согражданам", — добавили в посольстве.
Там подчеркнули, что продолжат работу по выяснению более точной информации о захороненных и поиску их родственников.
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