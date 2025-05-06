https://ria.ru/20250506/zakharova-2015331894.html

Захарова рассказала о контактах России с Индией и Пакистаном

Захарова рассказала о контактах России с Индией и Пакистаном - РИА Новости, 06.05.2025

Захарова рассказала о контактах России с Индией и Пакистаном

Россия поддерживает плотные контакты по линии внешнеполитических ведомств с Индией и Пакистаном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:08:00+03:00

2025-05-06T17:08:00+03:00

2025-05-06T17:12:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия поддерживает плотные контакты по линии внешнеполитических ведомств с Индией и Пакистаном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия поддерживает плотные контакты с индийскими, пакистанскими партнерами, в том числе и в первую очередь по линии внешнеполитических ведомств", - сказала она на брифинге, комментируя напряженность между странами. Москва надеется, что разногласия будут урегулированы политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе, добавила Захарова."Рассчитываем, что те государства, которые вовлечены в эту ситуацию, не допустят нового обострения обстановки в регионе", - заключила дипломат.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250505/pakistan-2015159998.html

https://ria.ru/20250427/posolstvo-2013685958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, индия, пакистан, мария захарова