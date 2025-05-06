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Британия думает, как нанести России поражение, заявила Захарова - РИА Новости, 06.05.2025
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02:36 06.05.2025 (обновлено: 02:45 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/zakharova-2015180036.html
Британия думает, как нанести России поражение, заявила Захарова
Британия думает, как нанести России поражение, заявила Захарова - РИА Новости, 06.05.2025
Британия думает, как нанести России поражение, заявила Захарова
Россия идет вперед, пока Британия думает о нанесении ей стратегического поражения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T02:36:00+03:00
2025-05-06T02:45:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия идет вперед, пока Британия думает о нанесении ей стратегического поражения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", комментируя участие украинских военных в параде в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией. "Не ту тактику Британия выбирает из века в век. Пока они думают как нам, с новыми технологическими возможностями, применяя техники интриги и провокации, в очередной раз объявить некое стратегическое поражение и его попытаться реализовать, Россия идет вперед", - сказала Захарова. По ее мнению, украинские военные, которые маршировали по Лондону, выполняли британский, англосаксонский заказ по попытке нанесения России стратегического поражения. Дипломат, опираясь на исторические факты, подчеркнула, что Россия "переламывает" все, что делает Британия, в частности одерживает победы, возглавляет процесс всемирной деколонизации, давая возможность странам и народам освободиться, запускает в космос спутник и первого космонавта. "Не ту тактику выбрали! А если бы ту выбрали, тоже были бы в космосе", - подчеркнула Захарова. По ее словам, британцы упускают из внимания то, что в России - "не каждый сам за себя". "Мы за всех, за правду, друг за друга. Им этого не дано понять. У них индивидуализм, а на самом деле эгоизм возведен в степень идеологии, в том числе государственную… Они не понимают, что для нас встать за товарища, за страну вне зависимости от угрозы - это не просто дело чести, это дело жизни, смысл нашего существования", - заключила дипломат.
https://ria.ru/20250503/zaharova-2014779430.html
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россия, лондон, германия, мария захарова, владимир соловьев (телеведущий), в мире
Россия, Лондон, Германия, Мария Захарова, Владимир Соловьев (телеведущий), В мире
Британия думает, как нанести России поражение, заявила Захарова

Захарова: Россия идет вперед, пока Британия думает о нанесении ей поражения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия идет вперед, пока Британия думает о нанесении ей стратегического поражения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", комментируя участие украинских военных в параде в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией.
"Не ту тактику Британия выбирает из века в век. Пока они думают как нам, с новыми технологическими возможностями, применяя техники интриги и провокации, в очередной раз объявить некое стратегическое поражение и его попытаться реализовать, Россия идет вперед", - сказала Захарова.
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По ее мнению, украинские военные, которые маршировали по Лондону, выполняли британский, англосаксонский заказ по попытке нанесения России стратегического поражения.
Дипломат, опираясь на исторические факты, подчеркнула, что Россия "переламывает" все, что делает Британия, в частности одерживает победы, возглавляет процесс всемирной деколонизации, давая возможность странам и народам освободиться, запускает в космос спутник и первого космонавта.
"Не ту тактику выбрали! А если бы ту выбрали, тоже были бы в космосе", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, британцы упускают из внимания то, что в России - "не каждый сам за себя".
"Мы за всех, за правду, друг за друга. Им этого не дано понять. У них индивидуализм, а на самом деле эгоизм возведен в степень идеологии, в том числе государственную… Они не понимают, что для нас встать за товарища, за страну вне зависимости от угрозы - это не просто дело чести, это дело жизни, смысл нашего существования", - заключила дипломат.
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