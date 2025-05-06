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Захарова раскритиковала слова главы офиса Зеленского о вкладе Украины в ВОВ - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:24 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/zaharova-2015338612.html
Захарова раскритиковала слова главы офиса Зеленского о вкладе Украины в ВОВ
Захарова раскритиковала слова главы офиса Зеленского о вкладе Украины в ВОВ - РИА Новости, 06.05.2025
Захарова раскритиковала слова главы офиса Зеленского о вкладе Украины в ВОВ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о ведущем вкладе Украины в победу в Великой... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:24:00+03:00
2025-05-06T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о ведущем вкладе Украины в победу в Великой Отечественной войне, назвав их фальсификацией. Ранее Ермак опубликовал материал, в котором говорится, что 60% советских дивизий якобы было сформировано или укомплектовано украинцами, а сотни тысяч из них штурмовали Берлин. "Особое возмущение вызывает фальсификация цифр, заявление о том, что 60% советских дивизий состояли из украинцев. Я не знаю, откуда он эту придумку взял. Объективные архивные данные показывают, что уроженцы Украинской ССР, среди которых были не только этнические украинцы, но и представители других национальностей, составляли менее четверти личного состава Красной Армии", - сказала она в ходе брифинга. Циничное, подлое стремление перечеркнуть подвиг миллионов советских людей является в первую очередь для Ермака предательством собственной истории, добавила Захарова.
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россия, украина, берлин (город), мария захарова, владимир зеленский, великая отечественная война (1941-1945), в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Украина, Берлин (город), Мария Захарова, Владимир Зеленский, Великая Отечественная война (1941-1945), В мире
Захарова раскритиковала слова главы офиса Зеленского о вкладе Украины в ВОВ

Захарова назвала слова Ермака о вкладе Украины в победу в ВОВ фальсификацией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о ведущем вкладе Украины в победу в Великой Отечественной войне, назвав их фальсификацией.
Ранее Ермак опубликовал материал, в котором говорится, что 60% советских дивизий якобы было сформировано или укомплектовано украинцами, а сотни тысяч из них штурмовали Берлин.
"Особое возмущение вызывает фальсификация цифр, заявление о том, что 60% советских дивизий состояли из украинцев. Я не знаю, откуда он эту придумку взял. Объективные архивные данные показывают, что уроженцы Украинской ССР, среди которых были не только этнические украинцы, но и представители других национальностей, составляли менее четверти личного состава Красной Армии", - сказала она в ходе брифинга.
Циничное, подлое стремление перечеркнуть подвиг миллионов советских людей является в первую очередь для Ермака предательством собственной истории, добавила Захарова.
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