https://ria.ru/20250506/zaharova-2015338612.html
Захарова раскритиковала слова главы офиса Зеленского о вкладе Украины в ВОВ
Захарова раскритиковала слова главы офиса Зеленского о вкладе Украины в ВОВ - РИА Новости, 06.05.2025
Захарова раскритиковала слова главы офиса Зеленского о вкладе Украины в ВОВ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о ведущем вкладе Украины в победу в Великой... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:24:00+03:00
2025-05-06T17:24:00+03:00
2025-05-06T17:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
украина
берлин (город)
мария захарова
владимир зеленский
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_357:311:2940:1764_1920x0_80_0_0_91b9a7d71ee7a744481280d7cce3b5cf.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о ведущем вкладе Украины в победу в Великой Отечественной войне, назвав их фальсификацией. Ранее Ермак опубликовал материал, в котором говорится, что 60% советских дивизий якобы было сформировано или укомплектовано украинцами, а сотни тысяч из них штурмовали Берлин. "Особое возмущение вызывает фальсификация цифр, заявление о том, что 60% советских дивизий состояли из украинцев. Я не знаю, откуда он эту придумку взял. Объективные архивные данные показывают, что уроженцы Украинской ССР, среди которых были не только этнические украинцы, но и представители других национальностей, составляли менее четверти личного состава Красной Армии", - сказала она в ходе брифинга. Циничное, подлое стремление перечеркнуть подвиг миллионов советских людей является в первую очередь для Ермака предательством собственной истории, добавила Захарова.
https://ria.ru/20250430/zakharova-2014240654.html
россия
украина
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_611:272:2940:2019_1920x0_80_0_0_b523a0b6029e480284267e0ca4d83069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, берлин (город), мария захарова, владимир зеленский, великая отечественная война (1941-1945), в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Украина, Берлин (город), Мария Захарова, Владимир Зеленский, Великая Отечественная война (1941-1945), В мире
Захарова раскритиковала слова главы офиса Зеленского о вкладе Украины в ВОВ
Захарова назвала слова Ермака о вкладе Украины в победу в ВОВ фальсификацией