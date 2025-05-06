https://ria.ru/20250506/zaharova-2015338612.html

Захарова раскритиковала слова главы офиса Зеленского о вкладе Украины в ВОВ

Захарова раскритиковала слова главы офиса Зеленского о вкладе Украины в ВОВ - РИА Новости, 06.05.2025

Захарова раскритиковала слова главы офиса Зеленского о вкладе Украины в ВОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о ведущем вкладе Украины в победу в Великой... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:24:00+03:00

2025-05-06T17:24:00+03:00

2025-05-06T17:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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украина

берлин (город)

мария захарова

владимир зеленский

великая отечественная война (1941-1945)

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о ведущем вкладе Украины в победу в Великой Отечественной войне, назвав их фальсификацией. Ранее Ермак опубликовал материал, в котором говорится, что 60% советских дивизий якобы было сформировано или укомплектовано украинцами, а сотни тысяч из них штурмовали Берлин. "Особое возмущение вызывает фальсификация цифр, заявление о том, что 60% советских дивизий состояли из украинцев. Я не знаю, откуда он эту придумку взял. Объективные архивные данные показывают, что уроженцы Украинской ССР, среди которых были не только этнические украинцы, но и представители других национальностей, составляли менее четверти личного состава Красной Армии", - сказала она в ходе брифинга. Циничное, подлое стремление перечеркнуть подвиг миллионов советских людей является в первую очередь для Ермака предательством собственной истории, добавила Захарова.

https://ria.ru/20250430/zakharova-2014240654.html

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украина

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россия, украина, берлин (город), мария захарова, владимир зеленский, великая отечественная война (1941-1945), в мире