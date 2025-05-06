https://ria.ru/20250506/zaharova-2015330288.html

Захарова назвала "Инициативу трех морей" бесперспективной

Захарова назвала "Инициативу трех морей" бесперспективной - РИА Новости, 06.05.2025

Захарова назвала "Инициативу трех морей" бесперспективной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала региональное европейское объединение "Инициатива трех морей" бесперспективным и еще больше загоняющим... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:04:00+03:00

2025-05-06T17:04:00+03:00

2025-05-06T17:04:00+03:00

россия

варшава

венгрия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала региональное европейское объединение "Инициатива трех морей" бесперспективным и еще больше загоняющим участвующие страны в кризис. Саммит участников инициативы прошел в Варшаве 28-29 апреля. "Она не улучшает положение, не дает возможности выхода из кризиса, а только туда еще больше загоняет. Вся сущность данной инициативы фактически отражена в совместной декларации саммита, которая наполнена многократно озвучивавшимися тезисами в поддержку киевского режима и, конечно, оскорблениями России", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, само мероприятие в Варшаве было проходным, а итоговый документ настолько откровенно русофобский, что Венгрия, также участвующая в инициативе, приняла отдельное заявление, "дистанцировавшись от этого набора штампов". При этом она подчеркнула, что реализация любых политизированных инфраструктурных проектов в обход России "носит искусственный характер и просто бесперспективна". "Хочется в очередной раз предостеречь связанных с "Инициативой трех морей" зарубежных коллег от безрассудного заигрывания с киевским режимом. Готовность Украины делиться со странами трехморья своими аналитическими наработками и ценным опытом укрепления безопасности, защитой энергетической и транспортной инфраструктуры, желание распространить его на Балтику и Адриатику вообще-то похоже на новости из дурдома", - добавила она. "Инициатива трех морей" была создана для регионального политического и экономического сотрудничества стран, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. В настоящее время в нее входят 13 государств - Польша, Словакия, Венгрия, Чехия, Хорватия Словения, Австрия, Румыния, Греция, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, а региональными партнерами "Инициативы" являются Украина и Молдавия.

https://ria.ru/20250402/polsha-2008818623.html

https://ria.ru/20250306/zakharova-2003414472.html

россия

варшава

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, варшава, венгрия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)