Захарова назвала "Инициативу трех морей" бесперспективной
Захарова назвала "Инициативу трех морей" бесперспективной и загоняющей в кризис
© Фото : МИД РФМария Захарова
© Фото : МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала региональное европейское объединение "Инициатива трех морей" бесперспективным и еще больше загоняющим участвующие страны в кризис.
Саммит участников инициативы прошел в Варшаве 28-29 апреля.
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"Она не улучшает положение, не дает возможности выхода из кризиса, а только туда еще больше загоняет. Вся сущность данной инициативы фактически отражена в совместной декларации саммита, которая наполнена многократно озвучивавшимися тезисами в поддержку киевского режима и, конечно, оскорблениями России", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, само мероприятие в Варшаве было проходным, а итоговый документ настолько откровенно русофобский, что Венгрия, также участвующая в инициативе, приняла отдельное заявление, "дистанцировавшись от этого набора штампов". При этом она подчеркнула, что реализация любых политизированных инфраструктурных проектов в обход России "носит искусственный характер и просто бесперспективна".
"Хочется в очередной раз предостеречь связанных с "Инициативой трех морей" зарубежных коллег от безрассудного заигрывания с киевским режимом. Готовность Украины делиться со странами трехморья своими аналитическими наработками и ценным опытом укрепления безопасности, защитой энергетической и транспортной инфраструктуры, желание распространить его на Балтику и Адриатику вообще-то похоже на новости из дурдома", - добавила она.
"Инициатива трех морей" была создана для регионального политического и экономического сотрудничества стран, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. В настоящее время в нее входят 13 государств - Польша, Словакия, Венгрия, Чехия, Хорватия Словения, Австрия, Румыния, Греция, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, а региональными партнерами "Инициативы" являются Украина и Молдавия.