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Захарова назвала "Инициативу трех морей" бесперспективной - РИА Новости, 06.05.2025
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17:04 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/zaharova-2015330288.html
Захарова назвала "Инициативу трех морей" бесперспективной
Захарова назвала "Инициативу трех морей" бесперспективной - РИА Новости, 06.05.2025
Захарова назвала "Инициативу трех морей" бесперспективной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала региональное европейское объединение "Инициатива трех морей" бесперспективным и еще больше загоняющим... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:04:00+03:00
2025-05-06T17:04:00+03:00
россия
варшава
венгрия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала региональное европейское объединение "Инициатива трех морей" бесперспективным и еще больше загоняющим участвующие страны в кризис. Саммит участников инициативы прошел в Варшаве 28-29 апреля. "Она не улучшает положение, не дает возможности выхода из кризиса, а только туда еще больше загоняет. Вся сущность данной инициативы фактически отражена в совместной декларации саммита, которая наполнена многократно озвучивавшимися тезисами в поддержку киевского режима и, конечно, оскорблениями России", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, само мероприятие в Варшаве было проходным, а итоговый документ настолько откровенно русофобский, что Венгрия, также участвующая в инициативе, приняла отдельное заявление, "дистанцировавшись от этого набора штампов". При этом она подчеркнула, что реализация любых политизированных инфраструктурных проектов в обход России "носит искусственный характер и просто бесперспективна". "Хочется в очередной раз предостеречь связанных с "Инициативой трех морей" зарубежных коллег от безрассудного заигрывания с киевским режимом. Готовность Украины делиться со странами трехморья своими аналитическими наработками и ценным опытом укрепления безопасности, защитой энергетической и транспортной инфраструктуры, желание распространить его на Балтику и Адриатику вообще-то похоже на новости из дурдома", - добавила она. "Инициатива трех морей" была создана для регионального политического и экономического сотрудничества стран, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. В настоящее время в нее входят 13 государств - Польша, Словакия, Венгрия, Чехия, Хорватия Словения, Австрия, Румыния, Греция, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, а региональными партнерами "Инициативы" являются Украина и Молдавия.
https://ria.ru/20250402/polsha-2008818623.html
https://ria.ru/20250306/zakharova-2003414472.html
россия
варшава
венгрия
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россия, варшава, венгрия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Варшава, Венгрия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала "Инициативу трех морей" бесперспективной

Захарова назвала "Инициативу трех морей" бесперспективной и загоняющей в кризис

© Фото : МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала региональное европейское объединение "Инициатива трех морей" бесперспективным и еще больше загоняющим участвующие страны в кризис.
Саммит участников инициативы прошел в Варшаве 28-29 апреля.
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"Она не улучшает положение, не дает возможности выхода из кризиса, а только туда еще больше загоняет. Вся сущность данной инициативы фактически отражена в совместной декларации саммита, которая наполнена многократно озвучивавшимися тезисами в поддержку киевского режима и, конечно, оскорблениями России", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, само мероприятие в Варшаве было проходным, а итоговый документ настолько откровенно русофобский, что Венгрия, также участвующая в инициативе, приняла отдельное заявление, "дистанцировавшись от этого набора штампов". При этом она подчеркнула, что реализация любых политизированных инфраструктурных проектов в обход России "носит искусственный характер и просто бесперспективна".
"Хочется в очередной раз предостеречь связанных с "Инициативой трех морей" зарубежных коллег от безрассудного заигрывания с киевским режимом. Готовность Украины делиться со странами трехморья своими аналитическими наработками и ценным опытом укрепления безопасности, защитой энергетической и транспортной инфраструктуры, желание распространить его на Балтику и Адриатику вообще-то похоже на новости из дурдома", - добавила она.
"Инициатива трех морей" была создана для регионального политического и экономического сотрудничества стран, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. В настоящее время в нее входят 13 государств - Польша, Словакия, Венгрия, Чехия, Хорватия Словения, Австрия, Румыния, Греция, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, а региональными партнерами "Инициативы" являются Украина и Молдавия.
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