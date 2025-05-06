Компании РФ и Китая обсудят планы на ярмарке "Сделано в России" в Харбине
Компании России и Китая обсудят планы на ярмарке "Сделано в России" в Харбине
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 70 китайских компаний проведут деловые переговоры с отечественными предприятиями на фестивале-ярмарке "Сделано в России", который Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет в Харбине с 17 по 21 мая, сообщает центр.
"Ярмарка, которая пройдет в столице провинции Хэйлунцзян уже во второй раз, позволит предприятиям Китая оценить российскую потребительскую продукцию и предметно обсудить возможности организации ее поставок с производителями", - говорится в сообщении.
Посетить ярмарку "Сделано в России" и укрепить сотрудничество с российскими предприятиями выразили желание крупные торговые компании и дистрибьюторы из разных регионов Китая. Для них в преддверии ярмарки в Харбине состоялся вебинар, на котором специалисты РЭЦ рассказали о преимуществах продукции, которая будет представлена на полках ярмарки, возможностях установления взаимовыгодного сотрудничества с российскими производителями и финансовых мерах поддержки, которые позволят повысить эффективность экспортных операций.
"Китайский рынок сейчас - самый объемный в мире, и РЭЦ работает над созданием благоприятных условий для выхода российских компаний на рынок Поднебесной, учитывая его специфику и требования. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в Харбине станет пятой по счету в Китае. В ходе четырех предыдущих ярмарок мы организовали для китайских предпринимателей более 1200 целевых переговоров с российскими производителями, предлагающими сертифицированные товары высокого качества по конкурентным ценам", - отметила вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.
В Харбине на площади более 1000 квадратных метров будет представлена продукция от более 100 российских производителей из 50 регионов страны. В ассортименте - разнообразные продукты питания, напитки, косметика, БАДы, украшения и сувениры. В дегустационной зоне представители китайского бизнеса смогут попробовать и приобрести товары, которые также доступны к покупке в национальных магазинах Made in Russia на ведущих китайских маркетплейсах. Впервые также будет организована киберзона с российскими ИТ-разработками и проектами игровой индустрии.
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"Бренд "Сделано в России" становится все более узнаваемым на китайском рынке. Клиенты активно выбирают товары с "птичкой" (логотип бренда "Сделано в России") и остаются уверенными в качестве и происхождении продукта. Добиться такого доверия на высококонкурентном рынке Китая - это большая работа и заслуга команды Российского экспортного центра. При этом регулярные ярмарки, проводимые РЭЦ, - это не только выставка-продажа товаров, но и масштабный культурный, образовательный праздник, мост для коммуникаций между нашими народами. Уверен, что предстоящий фестиваль в Харбине пройдет с еще большим охватом посетителей, привлечет искренний интерес китайских партнеров и друзей", - подчеркнул в ходе вебинара председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
Российский экспортный центр уже провел четыре фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Китае. Первое мероприятие состоялось в Шэньяне и Даляне (провинция Ляонин) накануне Китайского Нового года в 2024 году, второе - в мае в Харбине (провинция Хэйлунцзян), третье - в ноябре в Чэнду (провинция Сычуань). В 2025 году фестиваль также успешно прошел в Шэньяне.
Фестиваль-ярмарка в Харбине пройдет с 17 по 21 мая на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки (ХМТЭЯ).