https://ria.ru/20250506/yarmarka-2015274358.html

Компании РФ и Китая обсудят планы на ярмарке "Сделано в России" в Харбине

Компании РФ и Китая обсудят планы на ярмарке "Сделано в России" в Харбине - РИА Новости, 06.05.2025

Компании РФ и Китая обсудят планы на ярмарке "Сделано в России" в Харбине

Более 70 китайских компаний проведут деловые переговоры с отечественными предприятиями на фестивале-ярмарке "Сделано в России", который Российский экспортный... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:00:00+03:00

2025-05-06T14:00:00+03:00

2025-05-06T14:00:00+03:00

харбин

китай

россия

российский экспортный центр (рэц)

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 70 китайских компаний проведут деловые переговоры с отечественными предприятиями на фестивале-ярмарке "Сделано в России", который Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет в Харбине с 17 по 21 мая, сообщает центр."Ярмарка, которая пройдет в столице провинции Хэйлунцзян уже во второй раз, позволит предприятиям Китая оценить российскую потребительскую продукцию и предметно обсудить возможности организации ее поставок с производителями", - говорится в сообщении.Посетить ярмарку "Сделано в России" и укрепить сотрудничество с российскими предприятиями выразили желание крупные торговые компании и дистрибьюторы из разных регионов Китая. Для них в преддверии ярмарки в Харбине состоялся вебинар, на котором специалисты РЭЦ рассказали о преимуществах продукции, которая будет представлена на полках ярмарки, возможностях установления взаимовыгодного сотрудничества с российскими производителями и финансовых мерах поддержки, которые позволят повысить эффективность экспортных операций."Китайский рынок сейчас - самый объемный в мире, и РЭЦ работает над созданием благоприятных условий для выхода российских компаний на рынок Поднебесной, учитывая его специфику и требования. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в Харбине станет пятой по счету в Китае. В ходе четырех предыдущих ярмарок мы организовали для китайских предпринимателей более 1200 целевых переговоров с российскими производителями, предлагающими сертифицированные товары высокого качества по конкурентным ценам", - отметила вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.В Харбине на площади более 1000 квадратных метров будет представлена продукция от более 100 российских производителей из 50 регионов страны. В ассортименте - разнообразные продукты питания, напитки, косметика, БАДы, украшения и сувениры. В дегустационной зоне представители китайского бизнеса смогут попробовать и приобрести товары, которые также доступны к покупке в национальных магазинах Made in Russia на ведущих китайских маркетплейсах. Впервые также будет организована киберзона с российскими ИТ-разработками и проектами игровой индустрии."Бренд "Сделано в России" становится все более узнаваемым на китайском рынке. Клиенты активно выбирают товары с "птичкой" (логотип бренда "Сделано в России") и остаются уверенными в качестве и происхождении продукта. Добиться такого доверия на высококонкурентном рынке Китая - это большая работа и заслуга команды Российского экспортного центра. При этом регулярные ярмарки, проводимые РЭЦ, - это не только выставка-продажа товаров, но и масштабный культурный, образовательный праздник, мост для коммуникаций между нашими народами. Уверен, что предстоящий фестиваль в Харбине пройдет с еще большим охватом посетителей, привлечет искренний интерес китайских партнеров и друзей", - подчеркнул в ходе вебинара председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Российский экспортный центр уже провел четыре фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Китае. Первое мероприятие состоялось в Шэньяне и Даляне (провинция Ляонин) накануне Китайского Нового года в 2024 году, второе - в мае в Харбине (провинция Хэйлунцзян), третье - в ноябре в Чэнду (провинция Сычуань). В 2025 году фестиваль также успешно прошел в Шэньяне.Фестиваль-ярмарка в Харбине пройдет с 17 по 21 мая на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки (ХМТЭЯ).

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https://ria.ru/20250430/rets-2014412902.html

https://ria.ru/20250429/rets-2014158233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

харбин, китай, россия, российский экспортный центр (рэц), в мире