В Свердловской области назвали возможную причину взрыва в пятиэтажке
Взрыв в пятиэтажке на Урале мог произойти из-за неисправности водонагревателя
© Фото : МЧС РФПоследствия взрыва газа в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области
© Фото : МЧС РФ
Последствия взрыва газа в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Взрыв в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области, где пострадал один человек, предварительно, мог произойти из-за неисправности водонагревателя, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее региональный главк МЧС информировал, что газовоздушная смесь без последующего горения взорвалась в пятиэтажке по улице Строителей в поселке Буланаш. Происшествие случилось в квартире на третьем этаже, повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда, уточняли в ведомстве. Эвакуированы 72 человека, пострадал один человек, он госпитализирован. После осмотра несущих конструкций дома будет приниматься решение о возвращении жильцов в неповрежденные квартиры, на базе школы №9 развернут пункт временного размещения, отмечали в МЧС.
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"В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация... В результате пострадал один человек - девушка 1996 года рождения проживающая в соседней квартире", - рассказали в прокуратуре.
По факту случившегося надзорное ведомство начало проверку, оно проконтролирует соблюдение жилищных прав, а специалисты оценят устойчивость конструкций дома после инцидента.
"Специалистами рассматриваются две причины происшествия: первое - хлопок газовоздушной смеси, второе - разгерметизация электрического водонагревателя", - позже заявили журналистам в ГУМЧС по Свердловской области.
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