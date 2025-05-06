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В Свердловской области назвали возможную причину взрыва в пятиэтажке - РИА Новости, 06.05.2025
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07:31 06.05.2025 (обновлено: 07:38 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/vzryv-2015195742.html
В Свердловской области назвали возможную причину взрыва в пятиэтажке
В Свердловской области назвали возможную причину взрыва в пятиэтажке - РИА Новости, 06.05.2025
В Свердловской области назвали возможную причину взрыва в пятиэтажке
Взрыв в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области, где пострадал один человек, предварительно, мог произойти из-за неисправности водонагревателя,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:31:00+03:00
2025-05-06T07:38:00+03:00
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Взрыв в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области, где пострадал один человек, предварительно, мог произойти из-за неисправности водонагревателя, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее региональный главк МЧС информировал, что газовоздушная смесь без последующего горения взорвалась в пятиэтажке по улице Строителей в поселке Буланаш. Происшествие случилось в квартире на третьем этаже, повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда, уточняли в ведомстве. Эвакуированы 72 человека, пострадал один человек, он госпитализирован. После осмотра несущих конструкций дома будет приниматься решение о возвращении жильцов в неповрежденные квартиры, на базе школы №9 развернут пункт временного размещения, отмечали в МЧС. "В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация... В результате пострадал один человек - девушка 1996 года рождения проживающая в соседней квартире", - рассказали в прокуратуре. По факту случившегося надзорное ведомство начало проверку, оно проконтролирует соблюдение жилищных прав, а специалисты оценят устойчивость конструкций дома после инцидента. "Специалистами рассматриваются две причины происшествия: первое - хлопок газовоздушной смеси, второе - разгерметизация электрического водонагревателя", - позже заявили журналистам в ГУМЧС по Свердловской области.
https://ria.ru/20250203/vzryv-1996972330.html
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области назвали возможную причину взрыва в пятиэтажке

Взрыв в пятиэтажке на Урале мог произойти из-за неисправности водонагревателя

© Фото : МЧС РФПоследствия взрыва газа в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области
Последствия взрыва газа в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : МЧС РФ
Последствия взрыва газа в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Взрыв в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области, где пострадал один человек, предварительно, мог произойти из-за неисправности водонагревателя, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее региональный главк МЧС информировал, что газовоздушная смесь без последующего горения взорвалась в пятиэтажке по улице Строителей в поселке Буланаш. Происшествие случилось в квартире на третьем этаже, повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда, уточняли в ведомстве. Эвакуированы 72 человека, пострадал один человек, он госпитализирован. После осмотра несущих конструкций дома будет приниматься решение о возвращении жильцов в неповрежденные квартиры, на базе школы №9 развернут пункт временного размещения, отмечали в МЧС.
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"В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация... В результате пострадал один человек - девушка 1996 года рождения проживающая в соседней квартире", - рассказали в прокуратуре.
По факту случившегося надзорное ведомство начало проверку, оно проконтролирует соблюдение жилищных прав, а специалисты оценят устойчивость конструкций дома после инцидента.
"Специалистами рассматриваются две причины происшествия: первое - хлопок газовоздушной смеси, второе - разгерметизация электрического водонагревателя", - позже заявили журналистам в ГУМЧС по Свердловской области.
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ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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