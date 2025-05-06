https://ria.ru/20250506/vzryv-2015195742.html

В Свердловской области назвали возможную причину взрыва в пятиэтажке

В Свердловской области назвали возможную причину взрыва в пятиэтажке - РИА Новости, 06.05.2025

В Свердловской области назвали возможную причину взрыва в пятиэтажке

Взрыв в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области, где пострадал один человек, предварительно, мог произойти из-за неисправности водонагревателя,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T07:31:00+03:00

2025-05-06T07:31:00+03:00

2025-05-06T07:38:00+03:00

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015196219_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_6fc44a97bc17aebb2f260037cafd349c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Взрыв в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области, где пострадал один человек, предварительно, мог произойти из-за неисправности водонагревателя, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее региональный главк МЧС информировал, что газовоздушная смесь без последующего горения взорвалась в пятиэтажке по улице Строителей в поселке Буланаш. Происшествие случилось в квартире на третьем этаже, повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда, уточняли в ведомстве. Эвакуированы 72 человека, пострадал один человек, он госпитализирован. После осмотра несущих конструкций дома будет приниматься решение о возвращении жильцов в неповрежденные квартиры, на базе школы №9 развернут пункт временного размещения, отмечали в МЧС. "В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация... В результате пострадал один человек - девушка 1996 года рождения проживающая в соседней квартире", - рассказали в прокуратуре. По факту случившегося надзорное ведомство начало проверку, оно проконтролирует соблюдение жилищных прав, а специалисты оценят устойчивость конструкций дома после инцидента. "Специалистами рассматриваются две причины происшествия: первое - хлопок газовоздушной смеси, второе - разгерметизация электрического водонагревателя", - позже заявили журналистам в ГУМЧС по Свердловской области.

https://ria.ru/20250203/vzryv-1996972330.html

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)