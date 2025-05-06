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ВСУ за сутки потеряли 200 боевиков в зоне действий подразделения "Восток" - РИА Новости, 06.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 06.05.2025 (обновлено: 12:40 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/vsu-2015249408.html
ВСУ за сутки потеряли 200 боевиков в зоне действий подразделения "Восток"
ВСУ за сутки потеряли 200 боевиков в зоне действий подразделения "Восток" - РИА Новости, 06.05.2025
ВСУ за сутки потеряли 200 боевиков в зоне действий подразделения "Восток"
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник за сутки потерял до 200 военнослужащих и две гаубицы М198 в зоне действия... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:33:00+03:00
2025-05-06T12:40:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник за сутки потерял до 200 военнослужащих и две гаубицы М198 в зоне действия группировки, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Вольное Поле и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, два бронетранспортера, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли 200 боевиков в зоне действий подразделения "Восток"

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий "Востока"

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник за сутки потерял до 200 военнослужащих и две гаубицы М198 в зоне действия группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Вольное Поле и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, два бронетранспортера, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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