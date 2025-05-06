Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 425 солдат в зоне подразделений "Центра" - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 06.05.2025 (обновлено: 12:39 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/vsu-2015249056.html
ВСУ за сутки потеряли более 425 солдат в зоне подразделений "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 425 солдат в зоне подразделений "Центра" - РИА Новости, 06.05.2025
ВСУ за сутки потеряли более 425 солдат в зоне подразделений "Центра"
Российская группировка "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в ДНР, всего потери ВСУ за сутки в зоне работы группировки составили более 425... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:32:00+03:00
2025-05-06T12:39:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a236945f4091309493ea2d1ff732841.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российская группировка "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в ДНР, всего потери ВСУ за сутки в зоне работы группировки составили более 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции", – добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250506/kiev-2015210329.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_ac17fbb4d3101d00913a7a99f122c66d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВСУ за сутки потеряли более 425 солдат в зоне подразделений "Центра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 425 солдат в зоне подразделений "Центра"

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российская группировка "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в ДНР, всего потери ВСУ за сутки в зоне работы группировки составили более 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции", – добавили в МО РФ.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
СМИ рассказали, что произойдет на Украине из-за действий Киева
09:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала