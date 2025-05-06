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ВСУ за сутки потеряли более 425 солдат в зоне подразделений "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 425 солдат в зоне подразделений "Центра" - РИА Новости, 06.05.2025
ВСУ за сутки потеряли более 425 солдат в зоне подразделений "Центра"
Российская группировка "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в ДНР, всего потери ВСУ за сутки в зоне работы группировки составили более 425... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:32:00+03:00
2025-05-06T12:32:00+03:00
2025-05-06T12:39:00+03:00
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российская группировка "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в ДНР, всего потери ВСУ за сутки в зоне работы группировки составили более 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции", – добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВСУ за сутки потеряли более 425 солдат в зоне подразделений "Центра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 425 солдат в зоне подразделений "Центра"