https://ria.ru/20250506/vsu-2015247634.html

ВСУ за сутки потеряли 250 боевиков в зоне действий подразделения "Запад"

ВСУ за сутки потеряли 250 боевиков в зоне действий подразделения "Запад" - РИА Новости, 06.05.2025

ВСУ за сутки потеряли 250 боевиков в зоне действий подразделения "Запад"

Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 250... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:29:00+03:00

2025-05-06T12:29:00+03:00

2025-05-06T12:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Подлиман, Гороховатка, Дружелюбовка Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них пять западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы Квертус и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250506/harkov-2015204382.html

харьковская область

россия

донецкая народная республика

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харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины