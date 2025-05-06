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ВСУ за сутки потеряли 250 боевиков в зоне действий подразделения "Запад"
ВСУ за сутки потеряли 250 боевиков в зоне действий подразделения "Запад" - РИА Новости, 06.05.2025
ВСУ за сутки потеряли 250 боевиков в зоне действий подразделения "Запад"
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 250... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:29:00+03:00
2025-05-06T12:29:00+03:00
2025-05-06T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Подлиман, Гороховатка, Дружелюбовка Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них пять западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы Квертус и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250506/harkov-2015204382.html
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харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли 250 боевиков в зоне действий подразделения "Запад"
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 250 боевиков в зоне действий "Запада"