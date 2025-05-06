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СК возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на дом в курском селе
СК возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на дом в курском селе - РИА Новости, 06.05.2025
СК возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на дом в курском селе
Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинского беспилотника по жилому дому в курском селе Званное и ранения мирного жителя, сообщила официальный... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:31:00+03:00
2025-05-06T10:31:00+03:00
2025-05-06T10:32:00+03:00
происшествия
россия
глушковский район
курская область
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинского беспилотника по жилому дому в курском селе Званное и ранения мирного жителя, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, 30 апреля ВСУ с помощью FPV-дрона с прикрепленным к нему взрывным устройством атаковали жилой дом в курском селе Званное, в результате был ранен мужчина 1961 года рождения. Пострадавший рассказал военным следователям об обстоятельствах преступления, сообщил, что получил ожоги, а его дом и гараж значительно повреждены. "Действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - сказала Петренко. Подчеркивается, что при осмотре места происшествия обнаружены части беспилотника с надписями на украинском языке, а также поражающие элементы, которыми было начинено взрывное устройство, по ним назначена взрывотехническая экспертиза. Кроме того, устанавливается размер причиненного ущерба. О беспилотной атаке села Званное Глушковского района и ранении мужчины 1961 года рождения, получившего термические ожоги рук и голени, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал 1 мая.
https://ria.ru/20250501/aleshki-2014565764.html
https://ria.ru/20250308/terakt-2003823682.html
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происшествия, россия, глушковский район, курская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Глушковский район, Курская область, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на дом в курском селе
СК возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на дом в курском селе Званное