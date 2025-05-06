https://ria.ru/20250506/vsu-2015218807.html

СК возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на дом в курском селе

СК возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на дом в курском селе - РИА Новости, 06.05.2025

СК возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на дом в курском селе

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинского беспилотника по жилому дому в курском селе Званное и ранения мирного жителя, сообщила официальный... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:31:00+03:00

2025-05-06T10:31:00+03:00

2025-05-06T10:32:00+03:00

происшествия

россия

глушковский район

курская область

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинского беспилотника по жилому дому в курском селе Званное и ранения мирного жителя, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, 30 апреля ВСУ с помощью FPV-дрона с прикрепленным к нему взрывным устройством атаковали жилой дом в курском селе Званное, в результате был ранен мужчина 1961 года рождения. Пострадавший рассказал военным следователям об обстоятельствах преступления, сообщил, что получил ожоги, а его дом и гараж значительно повреждены. "Действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - сказала Петренко. Подчеркивается, что при осмотре места происшествия обнаружены части беспилотника с надписями на украинском языке, а также поражающие элементы, которыми было начинено взрывное устройство, по ним назначена взрывотехническая экспертиза. Кроме того, устанавливается размер причиненного ущерба. О беспилотной атаке села Званное Глушковского района и ранении мужчины 1961 года рождения, получившего термические ожоги рук и голени, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал 1 мая.

https://ria.ru/20250501/aleshki-2014565764.html

https://ria.ru/20250308/terakt-2003823682.html

россия

глушковский район

курская область

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происшествия, россия, глушковский район, курская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины