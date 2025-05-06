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В Курской области два человека пострадали при атаке украинских дронов
В Курской области два человека пострадали при атаке украинских дронов - РИА Новости, 06.05.2025
В Курской области два человека пострадали при атаке украинских дронов
Осколочные ранения получили два мирных жителя Глушковского района Курской области в результате атаки украинского дрона, они доставлены в больницу, сообщил врио... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:31:00+03:00
2025-05-06T09:31:00+03:00
2025-05-06T09:36:00+03:00
глушковский район
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
александр хинштейн
курская область
происшествия
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КУРСК, 6 мая - РИА Новости. Осколочные ранения получили два мирных жителя Глушковского района Курской области в результате атаки украинского дрона, они доставлены в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Очередные жертвы украинских преступлений. Вчера вечером ВСУ с помощью дронов снова атаковали наших мирных жителей в селе Тяжино Глушковского района. У 60-летней женщины осколочные ранения ноги. У 59-летнего мужчины осколочные ранения, множественные рвано-ушибленные раны, термический ожог. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Отмечается, что оба доставлены в Курскую областную больницу."Уверен, что наши врачи сделают всё, чтобы помочь людям! Уважаемые жители, враг в агонии продолжает атаковать наших жителей. Только за вчерашний день и сегодняшнюю ночь из-за атак ВСУ в больницу попали 7 человек, ещё трое погибли", - добавил врио губернатора региона.
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глушковский район
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глушковский район, вооруженные силы украины, александр хинштейн, курская область, происшествия
Глушковский район, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Курская область, Происшествия
В Курской области два человека пострадали при атаке украинских дронов
Хинштейн: в Курской области два человека пострадали при атаке украинских дронов