Рейтинг@Mail.ru
Костромской Волгореченск стал центром поискового движения - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
21:21 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/volgorechensk-2015396709.html
Костромской Волгореченск стал центром поискового движения
Костромской Волгореченск стал центром поискового движения - РИА Новости, 06.05.2025
Костромской Волгореченск стал центром поискового движения
Город Волгореченск в Костромской области стал центром поискового движения региона, заявил губернатор Сергей Ситников. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:21:00+03:00
2025-05-06T21:21:00+03:00
костромская область
общество
исток
волгореченск
сергей ситников
костромская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995971233_0:100:2971:1771_1920x0_80_0_0_cadaa4abf0f16ff684d024f51fa812f1.jpg
КОСТРОМА, 6 мая – РИА Новости. Город Волгореченск в Костромской области стал центром поискового движения региона, заявил губернатор Сергей Ситников. По данным пресс-службы областной администрации, во вторник губернатор открыл экспозиционный центр поискового клуба "Азимут", который был создан в 1969 году в одной из школ Волгореченска, и является одним из старейших отрядов региона. Сегодня в отряде более 30 человек, ряды поисковиков постоянно пополняются. Ранее штаб поисковиков не имел постоянного помещения - располагался в здании школы, затем в техникуме. Это было неудобно для организации работы, кроме того, за годы экспедиций скопилось большое количество артефактов, которые было негде хранить. "Средства на оборудование центра - более 5,5 миллиона рублей из областного бюджета - были привлечены по поручению губернатора Сергея Ситникова. Помещение на безвозмездной основе предоставил Дом творчества "Истоки", - говорится в сообщении. Силами поисковиков при спонсорской поддержке в помещении проведен ремонт, открыта экспозиция собранных во время экспедиции артефактов. "Волгореченск становится центром поискового движения Костромской области. Мы с признательностью и гордостью обращаемся ко всем, кто все это время трудился над сохранением памяти. Ко всем, кто принял самое деятельное участие в создании этой новой экспозиции", - приводит слова Ситникова пресс-служба администрации региона. Экспозиция центра посвящена боевому пути 234-й Ярославской стрелковой дивизии, которая в основном формировалась из костромичей. В числе экспонатов - найденные в местах сражений осколки снарядов, личные вещи бойцов, фотографии, диорама поля боя. В рамках экспозиции воссоздан блиндаж с буржуйкой, стенд с раскопом, как его видит поисковик. "Наши эмоции не передать словами, потому что буквально лет пять назад об этом мы могли только мечтать, и вот всё свершилось. Спасибо администрации области, Сергею Константиновичу Ситникову за поддержку, что выделили средства и теперь у нас есть свой дом", - сказал председатель поискового клуба "Азимут" Александр Дубов. По решению Ситникова областные поисковики уже несколько лет получают прямую субсидию на финансовое обеспечение транспортных расходов, проживания, питания при проведении экспедиций. В этом году финансирование поисковых экспедиций увеличено в три раза - до 1 миллиона рублей.
волгореченск
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995971233_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_b3ec339e427456fadb558a8453f4168c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, исток, волгореченск, сергей ситников, костромская область
Костромская область, Общество, Исток, Волгореченск, Сергей Ситников, Костромская область
Костромской Волгореченск стал центром поискового движения

Ситников: Волгореченск стал центром поискового движения в Костромской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КОСТРОМА, 6 мая – РИА Новости. Город Волгореченск в Костромской области стал центром поискового движения региона, заявил губернатор Сергей Ситников.
По данным пресс-службы областной администрации, во вторник губернатор открыл экспозиционный центр поискового клуба "Азимут", который был создан в 1969 году в одной из школ Волгореченска, и является одним из старейших отрядов региона. Сегодня в отряде более 30 человек, ряды поисковиков постоянно пополняются.
Ранее штаб поисковиков не имел постоянного помещения - располагался в здании школы, затем в техникуме. Это было неудобно для организации работы, кроме того, за годы экспедиций скопилось большое количество артефактов, которые было негде хранить.
«
"Средства на оборудование центра - более 5,5 миллиона рублей из областного бюджета - были привлечены по поручению губернатора Сергея Ситникова. Помещение на безвозмездной основе предоставил Дом творчества "Истоки", - говорится в сообщении.
Силами поисковиков при спонсорской поддержке в помещении проведен ремонт, открыта экспозиция собранных во время экспедиции артефактов.
"Волгореченск становится центром поискового движения Костромской области. Мы с признательностью и гордостью обращаемся ко всем, кто все это время трудился над сохранением памяти. Ко всем, кто принял самое деятельное участие в создании этой новой экспозиции", - приводит слова Ситникова пресс-служба администрации региона.
Экспозиция центра посвящена боевому пути 234-й Ярославской стрелковой дивизии, которая в основном формировалась из костромичей. В числе экспонатов - найденные в местах сражений осколки снарядов, личные вещи бойцов, фотографии, диорама поля боя. В рамках экспозиции воссоздан блиндаж с буржуйкой, стенд с раскопом, как его видит поисковик.
"Наши эмоции не передать словами, потому что буквально лет пять назад об этом мы могли только мечтать, и вот всё свершилось. Спасибо администрации области, Сергею Константиновичу Ситникову за поддержку, что выделили средства и теперь у нас есть свой дом", - сказал председатель поискового клуба "Азимут" Александр Дубов.
По решению Ситникова областные поисковики уже несколько лет получают прямую субсидию на финансовое обеспечение транспортных расходов, проживания, питания при проведении экспедиций. В этом году финансирование поисковых экспедиций увеличено в три раза - до 1 миллиона рублей.
 
Костромская областьОбществоИстокВолгореченскСергей СитниковКостромская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала