https://ria.ru/20250506/volgorechensk-2015396709.html

Костромской Волгореченск стал центром поискового движения

Костромской Волгореченск стал центром поискового движения - РИА Новости, 06.05.2025

Костромской Волгореченск стал центром поискового движения

Город Волгореченск в Костромской области стал центром поискового движения региона, заявил губернатор Сергей Ситников. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:21:00+03:00

2025-05-06T21:21:00+03:00

2025-05-06T21:21:00+03:00

костромская область

общество

исток

волгореченск

сергей ситников

костромская область

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КОСТРОМА, 6 мая – РИА Новости. Город Волгореченск в Костромской области стал центром поискового движения региона, заявил губернатор Сергей Ситников. По данным пресс-службы областной администрации, во вторник губернатор открыл экспозиционный центр поискового клуба "Азимут", который был создан в 1969 году в одной из школ Волгореченска, и является одним из старейших отрядов региона. Сегодня в отряде более 30 человек, ряды поисковиков постоянно пополняются. Ранее штаб поисковиков не имел постоянного помещения - располагался в здании школы, затем в техникуме. Это было неудобно для организации работы, кроме того, за годы экспедиций скопилось большое количество артефактов, которые было негде хранить. "Средства на оборудование центра - более 5,5 миллиона рублей из областного бюджета - были привлечены по поручению губернатора Сергея Ситникова. Помещение на безвозмездной основе предоставил Дом творчества "Истоки", - говорится в сообщении. Силами поисковиков при спонсорской поддержке в помещении проведен ремонт, открыта экспозиция собранных во время экспедиции артефактов. "Волгореченск становится центром поискового движения Костромской области. Мы с признательностью и гордостью обращаемся ко всем, кто все это время трудился над сохранением памяти. Ко всем, кто принял самое деятельное участие в создании этой новой экспозиции", - приводит слова Ситникова пресс-служба администрации региона. Экспозиция центра посвящена боевому пути 234-й Ярославской стрелковой дивизии, которая в основном формировалась из костромичей. В числе экспонатов - найденные в местах сражений осколки снарядов, личные вещи бойцов, фотографии, диорама поля боя. В рамках экспозиции воссоздан блиндаж с буржуйкой, стенд с раскопом, как его видит поисковик. "Наши эмоции не передать словами, потому что буквально лет пять назад об этом мы могли только мечтать, и вот всё свершилось. Спасибо администрации области, Сергею Константиновичу Ситникову за поддержку, что выделили средства и теперь у нас есть свой дом", - сказал председатель поискового клуба "Азимут" Александр Дубов. По решению Ситникова областные поисковики уже несколько лет получают прямую субсидию на финансовое обеспечение транспортных расходов, проживания, питания при проведении экспедиций. В этом году финансирование поисковых экспедиций увеличено в три раза - до 1 миллиона рублей.

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костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, исток, волгореченск, сергей ситников, костромская область