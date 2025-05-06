https://ria.ru/20250506/voennye-2015307018.html
В Кремле рассказали о китайском военном расчете на параде Победы
В Кремле рассказали о китайском военном расчете на параде Победы - РИА Новости, 06.05.2025
В Кремле рассказали о китайском военном расчете на параде Победы
Парадный расчет китайских военных станет самым большим из иностранных воинских контингентов, которые пройдут по Красной площади 9 мая, говорится в справочных... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:06:00+03:00
2025-05-06T16:06:00+03:00
2025-05-06T16:06:00+03:00
китай
россия
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Парадный расчет китайских военных станет самым большим из иностранных воинских контингентов, которые пройдут по Красной площади 9 мая, говорится в справочных материалах Кремля к официальному визиту лидера КНР Си Цзиньпина в Россию. "Парадный расчет китайских военнослужащих (102 человека) на Красной площади будет самым большим из иностранных воинских контингентов", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250506/kitay-2015189371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Китай, Россия, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле рассказали о китайском военном расчете на параде Победы
Расчет военных из КНР станет самым большим из иностранных на Красной площади