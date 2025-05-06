https://ria.ru/20250506/voennye-2015307018.html

В Кремле рассказали о китайском военном расчете на параде Победы

В Кремле рассказали о китайском военном расчете на параде Победы - РИА Новости, 06.05.2025

В Кремле рассказали о китайском военном расчете на параде Победы

Парадный расчет китайских военных станет самым большим из иностранных воинских контингентов, которые пройдут по Красной площади 9 мая, говорится в справочных... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:06:00+03:00

2025-05-06T16:06:00+03:00

2025-05-06T16:06:00+03:00

китай

россия

си цзиньпин

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Парадный расчет китайских военных станет самым большим из иностранных воинских контингентов, которые пройдут по Красной площади 9 мая, говорится в справочных материалах Кремля к официальному визиту лидера КНР Си Цзиньпина в Россию. "Парадный расчет китайских военнослужащих (102 человека) на Красной площади будет самым большим из иностранных воинских контингентов", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250506/kitay-2015189371.html

китай

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне