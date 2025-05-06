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Венесуэла будет представлена на параде Победы на высшем уровне - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:27 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/venesuela-2015314931.html
Венесуэла будет представлена на параде Победы на высшем уровне
Венесуэла будет представлена на параде Победы на высшем уровне - РИА Новости, 06.05.2025
Венесуэла будет представлена на параде Победы на высшем уровне
Венесуэла будет представлена на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на высшем уровне, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:27:00+03:00
2025-05-06T16:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
венесуэла
россия
москва
юрий ушаков
николас мадуро
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Венесуэла будет представлена на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на высшем уровне, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров. Среди стран, которые будут представлены на высшем уровне, Ушаков назвал Венесуэлу. Президентом Венесуэлы с 2013 года является Николас Мадуро. В марте президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели переговоры в режиме видео-конференц-связи.
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015310001.html
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в мире, венесуэла, россия, москва, юрий ушаков, николас мадуро, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
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Венесуэла будет представлена на параде Победы на высшем уровне

Ушаков: Венесуэла будет представлена на параде Победы в Москве на высшем уровне

Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Парад Победы на Красной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Венесуэла будет представлена на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на высшем уровне, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров. Среди стран, которые будут представлены на высшем уровне, Ушаков назвал Венесуэлу.
Президентом Венесуэлы с 2013 года является Николас Мадуро. В марте президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели переговоры в режиме видео-конференц-связи.
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров
Вчера, 16:12
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреВенесуэлаРоссияМоскваЮрий УшаковНиколас МадуроВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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