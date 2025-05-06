https://ria.ru/20250506/venesuela-2015314931.html
Венесуэла будет представлена на параде Победы на высшем уровне
Венесуэла будет представлена на параде Победы на высшем уровне - РИА Новости, 06.05.2025
Венесуэла будет представлена на параде Победы на высшем уровне
Венесуэла будет представлена на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на высшем уровне, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:27:00+03:00
2025-05-06T16:27:00+03:00
2025-05-06T16:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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москва
юрий ушаков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Венесуэла будет представлена на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на высшем уровне, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров. Среди стран, которые будут представлены на высшем уровне, Ушаков назвал Венесуэлу. Президентом Венесуэлы с 2013 года является Николас Мадуро. В марте президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели переговоры в режиме видео-конференц-связи.
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015310001.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Венесуэла будет представлена на параде Победы на высшем уровне
Ушаков: Венесуэла будет представлена на параде Победы в Москве на высшем уровне