https://ria.ru/20250506/venesuela-2015314931.html

Венесуэла будет представлена на параде Победы на высшем уровне

Венесуэла будет представлена на параде Победы на высшем уровне - РИА Новости, 06.05.2025

Венесуэла будет представлена на параде Победы на высшем уровне

Венесуэла будет представлена на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на высшем уровне, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:27:00+03:00

2025-05-06T16:27:00+03:00

2025-05-06T16:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

венесуэла

россия

москва

юрий ушаков

николас мадуро

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Венесуэла будет представлена на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на высшем уровне, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров. Среди стран, которые будут представлены на высшем уровне, Ушаков назвал Венесуэлу. Президентом Венесуэлы с 2013 года является Николас Мадуро. В марте президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели переговоры в режиме видео-конференц-связи.

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015310001.html

венесуэла

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, россия, москва, юрий ушаков, николас мадуро, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне