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Презентация "Бессмертных писем Победы" дискуссионного клуба "Валдай". - РИА Новости, 06.05.2025
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12:33 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/valday-2015249267.html
Презентация "Бессмертных писем Победы" дискуссионного клуба "Валдай".
Презентация "Бессмертных писем Победы" дискуссионного клуба "Валдай". - РИА Новости, 06.05.2025
Презентация "Бессмертных писем Победы" дискуссионного клуба "Валдай".
Дискуссионный клуб "Валдай" проводит презентацию "Бессмертных писем Победы". РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:33:00+03:00
2025-05-06T12:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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Дискуссионный клуб "Валдай" проводит презентацию "Бессмертных писем Победы".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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LIVE: Презентация "Бессмертных писем Победы" дискуссионного клуба "Валдай"
LIVE: Презентация "Бессмертных писем Победы" дискуссионного клуба "Валдай"
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80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Презентация "Бессмертных писем Победы" дискуссионного клуба "Валдай".
Дискуссионный клуб "Валдай" проводит презентацию "Бессмертных писем Победы".
2025-05-06T12:33
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Презентация "Бессмертных писем Победы" дискуссионного клуба "Валдай".

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Дискуссионный клуб "Валдай" проводит презентацию "Бессмертных писем Победы".
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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