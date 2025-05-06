https://ria.ru/20250506/valday-2015249267.html
Презентация "Бессмертных писем Победы" дискуссионного клуба "Валдай".
Презентация "Бессмертных писем Победы" дискуссионного клуба "Валдай". - РИА Новости, 06.05.2025
Презентация "Бессмертных писем Победы" дискуссионного клуба "Валдай".
Дискуссионный клуб "Валдай" проводит презентацию "Бессмертных писем Победы". РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:33:00+03:00
2025-05-06T12:33:00+03:00
2025-05-06T12:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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Дискуссионный клуб "Валдай" проводит презентацию "Бессмертных писем Победы".
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015215477_26:0:845:614_1920x0_80_0_0_648d1aceeefb53241a26f0cfb04e77c2.jpg
LIVE: Презентация "Бессмертных писем Победы" дискуссионного клуба "Валдай"
LIVE: Презентация "Бессмертных писем Победы" дискуссионного клуба "Валдай"
2025-05-06T12:33
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Презентация "Бессмертных писем Победы" дискуссионного клуба "Валдай".
Дискуссионный клуб "Валдай" проводит презентацию "Бессмертных писем Победы".
2025-05-06T12:33
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PT1S
Презентация "Бессмертных писем Победы" дискуссионного клуба "Валдай".
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Дискуссионный клуб "Валдай" проводит презентацию "Бессмертных писем Победы".