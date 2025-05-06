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На Западе рассказали, как в Лондоне вчера унизили украинских военных - РИА Новости, 06.05.2025
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08:57 06.05.2025 (обновлено: 11:06 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/unizhenie-2015201969.html
На Западе рассказали, как в Лондоне вчера унизили украинских военных
На Западе рассказали, как в Лондоне вчера унизили украинских военных - РИА Новости, 06.05.2025
На Западе рассказали, как в Лондоне вчера унизили украинских военных
Украинских военных, принимавших участие в параде в Лондоне в честь 80-летия победы над нацистской Германией, унизили, заставив маршировать по конскому навозу,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T08:57:00+03:00
2025-05-06T11:06:00+03:00
в мире
лондон
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинских военных, принимавших участие в параде в Лондоне в честь 80-летия победы над нацистской Германией, унизили, заставив маршировать по конскому навозу, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.&quot;Десять униженных в Лондоне несчастных украинцев были вынуждены &quot;маршировать&quot; по конскому навозу, оставленному кавалерией&quot;, — указал Боуз. Журналист описал увиденное как печальное зрелище.Официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала участие Украины в лондонском параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией. Она отметила, что британские власти в попытке нанести России стратегическое поражение решили провести по Трафальгарской площади настоящих нацистов — вооруженных британским оружием террористов и боевиков.
https://ria.ru/20250506/konflikt-2015174798.html
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Украинцы маршируют по навозу в центре Лондона
Десять украинских военных промаршировали по центру Лондона в честь 80-летия победы над нацистской Германией. Лошади британских кавалеристов, кажется, о чем-то догадались и оставили «памятный подарочек» украинским гостям. По данным СМИ, украинские солдаты, принявшие участие в параде, проходят подготовку в Великобритании.
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в мире, лондон, германия, чей боуз, мария захарова, украина, вооруженные силы украины
В мире, Лондон, Германия, Чей Боуз, Мария Захарова, Украина, Вооруженные силы Украины
На Западе рассказали, как в Лондоне вчера унизили украинских военных

Боуз: украинских военных в Лондоне унизили, заставив идти по конскому навозу

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинских военных, принимавших участие в параде в Лондоне в честь 80-летия победы над нацистской Германией, унизили, заставив маршировать по конскому навозу, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«

"Десять униженных в Лондоне несчастных украинцев были вынуждены "маршировать" по конскому навозу, оставленному кавалерией", — указал Боуз.

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Журналист описал увиденное как печальное зрелище.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала участие Украины в лондонском параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией. Она отметила, что британские власти в попытке нанести России стратегическое поражение решили провести по Трафальгарской площади настоящих нацистов — вооруженных британским оружием террористов и боевиков.
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В миреЛондонГерманияЧей БоузМария ЗахароваУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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