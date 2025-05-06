https://ria.ru/20250506/unizhenie-2015201969.html

На Западе рассказали, как в Лондоне вчера унизили украинских военных

На Западе рассказали, как в Лондоне вчера унизили украинских военных - РИА Новости, 06.05.2025

На Западе рассказали, как в Лондоне вчера унизили украинских военных

Украинских военных, принимавших участие в параде в Лондоне в честь 80-летия победы над нацистской Германией, унизили, заставив маршировать по конскому навозу,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T08:57:00+03:00

2025-05-06T08:57:00+03:00

2025-05-06T11:06:00+03:00

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мария захарова

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинских военных, принимавших участие в параде в Лондоне в честь 80-летия победы над нацистской Германией, унизили, заставив маршировать по конскому навозу, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Десять униженных в Лондоне несчастных украинцев были вынуждены "маршировать" по конскому навозу, оставленному кавалерией", — указал Боуз. Журналист описал увиденное как печальное зрелище.Официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала участие Украины в лондонском параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией. Она отметила, что британские власти в попытке нанести России стратегическое поражение решили провести по Трафальгарской площади настоящих нацистов — вооруженных британским оружием террористов и боевиков.

https://ria.ru/20250506/konflikt-2015174798.html

https://ria.ru/20250506/pravda-2015187535.html

лондон

германия

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Украинцы маршируют по навозу в центре Лондона Десять украинских военных промаршировали по центру Лондона в честь 80-летия победы над нацистской Германией. Лошади британских кавалеристов, кажется, о чем-то догадались и оставили «памятный подарочек» украинским гостям. По данным СМИ, украинские солдаты, принявшие участие в параде, проходят подготовку в Великобритании. 2025-05-06T08:57 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, лондон, германия, чей боуз, мария захарова, украина, вооруженные силы украины