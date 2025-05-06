https://ria.ru/20250506/ukraina-2015224112.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.05.2025

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на подконтрольных... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:07:00+03:00

2025-05-06T11:07:00+03:00

2025-05-06T11:07:00+03:00

в мире

николаевская область

киев

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978288654_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_be8e7de8ac15d77dc03940fd482cb1ad.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской и Харьковской областях звучит более часа, в Николаевской - около часа, в остальных регионах она была объявлена в 10.50.

https://ria.ru/20250506/ukraina-2015218351.html

николаевская область

киев

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, николаевская область, киев, херсонская область