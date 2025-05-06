https://ria.ru/20250506/ukraina-2015224112.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.05.2025
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на подконтрольных... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:07:00+03:00
2025-05-06T11:07:00+03:00
2025-05-06T11:07:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской и Харьковской областях звучит более часа, в Николаевской - около часа, в остальных регионах она была объявлена в 10.50.
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015218351.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, николаевская область, киев, херсонская область
В мире, Николаевская область, Киев, Херсонская область
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу