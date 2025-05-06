https://ria.ru/20250506/udary-2015206068.html
Украинская армия за сутки нанесла 44 удара по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 44 удара по Херсонской области - РИА Новости, 06.05.2025
Украинская армия за сутки нанесла 44 удара по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:20:00+03:00
2025-05-06T09:20:00+03:00
2025-05-06T09:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 6 мая – РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Казачьи Лагеря, Алешки, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Днепряны, Таврийск, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , каховка
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Каховка
Украинская армия за сутки нанесла 44 удара по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 44 удара по 11 херсонским населенным пунктам