https://ria.ru/20250506/udary-2015206068.html

Украинская армия за сутки нанесла 44 удара по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 44 удара по Херсонской области - РИА Новости, 06.05.2025

Украинская армия за сутки нанесла 44 удара по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:20:00+03:00

2025-05-06T09:20:00+03:00

2025-05-06T09:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

каховка

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ГЕНИЧЕСК, 6 мая – РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Казачьи Лагеря, Алешки, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Днепряны, Таврийск, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.

https://ria.ru/20250506/zapad-2015194397.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), херсонская область , каховка