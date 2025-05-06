https://ria.ru/20250506/turtsiya-2015176888.html

Турция вернула своих граждан, бывших на борту судна "Флотилии свободы"

Турция вернула своих граждан, бывших на борту судна "Флотилии свободы" - РИА Новости, 06.05.2025

Турция вернула своих граждан, бывших на борту судна "Флотилии свободы"

Шесть граждан Турции, находившихся на подвергнувшемся атаке судне "Флотилии свободы", благополучно вернулись на родину через Мальту, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T01:28:00+03:00

2025-05-06T01:28:00+03:00

2025-05-06T01:28:00+03:00

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АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Шесть граждан Турции, находившихся на подвергнувшемся атаке судне "Флотилии свободы", благополучно вернулись на родину через Мальту, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. Согласно заявлению, в 01.20 мск в прошлую пятницу мальтийская служба движения судов получила сигнал бедствия от пассажирского судна Conscience, сообщалось о пожаре в носовой части судна, которое находилось за пределами территориальных вод Мальты. Отмечается, что на борту находились 12 членов экипажа и четыре гражданских пассажира. Экипаж сообщил, что пожар не был под контролем и запросил немедленную помощь. Находившееся по близости буксирное судно, оснащенное противопожарным оборудованием, прибыло на место, к 02.28 мск пожар удалось взять под контроль. Для оказания дальнейшей помощи было направлено патрульное судно вооруженных сил Мальты. Ранее телеканал CNN передавал, что судно в составе "Флотилии свободы", занимающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, подало сигнал бедствия у берегов Мальты и тонет в результате предполагаемой атаки БПЛА. "Шесть наших граждан, которые были пассажирами на борту судна Conscience, принадлежащего коалиции "Флотилия свободы", прибыли сегодня (5 мая) в нашу страну через Мальту. Наши граждане находятся в нормальном состоянии здоровья",- сообщил собеседник агентства. "Совместно с мальтийскими властями ведутся необходимые работы по перемещению в безопасное место других наших граждан, находившихся на борту в качестве членов экипажа",- уточнил он.

https://ria.ru/20250502/sudno-2014697690.html

https://ria.ru/20250307/gaza-2003674059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мальта, турция, флотилия свободы, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году