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Турция вернула своих граждан, бывших на борту судна "Флотилии свободы" - РИА Новости, 06.05.2025
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01:28 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/turtsiya-2015176888.html
Турция вернула своих граждан, бывших на борту судна "Флотилии свободы"
Турция вернула своих граждан, бывших на борту судна "Флотилии свободы" - РИА Новости, 06.05.2025
Турция вернула своих граждан, бывших на борту судна "Флотилии свободы"
Шесть граждан Турции, находившихся на подвергнувшемся атаке судне "Флотилии свободы", благополучно вернулись на родину через Мальту, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T01:28:00+03:00
2025-05-06T01:28:00+03:00
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АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Шесть граждан Турции, находившихся на подвергнувшемся атаке судне "Флотилии свободы", благополучно вернулись на родину через Мальту, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. Согласно заявлению, в 01.20 мск в прошлую пятницу мальтийская служба движения судов получила сигнал бедствия от пассажирского судна Conscience, сообщалось о пожаре в носовой части судна, которое находилось за пределами территориальных вод Мальты. Отмечается, что на борту находились 12 членов экипажа и четыре гражданских пассажира. Экипаж сообщил, что пожар не был под контролем и запросил немедленную помощь. Находившееся по близости буксирное судно, оснащенное противопожарным оборудованием, прибыло на место, к 02.28 мск пожар удалось взять под контроль. Для оказания дальнейшей помощи было направлено патрульное судно вооруженных сил Мальты. Ранее телеканал CNN передавал, что судно в составе "Флотилии свободы", занимающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, подало сигнал бедствия у берегов Мальты и тонет в результате предполагаемой атаки БПЛА. "Шесть наших граждан, которые были пассажирами на борту судна Conscience, принадлежащего коалиции "Флотилия свободы", прибыли сегодня (5 мая) в нашу страну через Мальту. Наши граждане находятся в нормальном состоянии здоровья",- сообщил собеседник агентства. "Совместно с мальтийскими властями ведутся необходимые работы по перемещению в безопасное место других наших граждан, находившихся на борту в качестве членов экипажа",- уточнил он.
https://ria.ru/20250502/sudno-2014697690.html
https://ria.ru/20250307/gaza-2003674059.html
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в мире, мальта, турция, флотилия свободы, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Мальта, Турция, Флотилия Свободы, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Турция вернула своих граждан, бывших на борту судна "Флотилии свободы"

Турция вернула шестерых граждан, бывших на подвергнувшемся атаке судне

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Шесть граждан Турции, находившихся на подвергнувшемся атаке судне "Флотилии свободы", благополучно вернулись на родину через Мальту, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Согласно заявлению, в 01.20 мск в прошлую пятницу мальтийская служба движения судов получила сигнал бедствия от пассажирского судна Conscience, сообщалось о пожаре в носовой части судна, которое находилось за пределами территориальных вод Мальты. Отмечается, что на борту находились 12 членов экипажа и четыре гражданских пассажира. Экипаж сообщил, что пожар не был под контролем и запросил немедленную помощь. Находившееся по близости буксирное судно, оснащенное противопожарным оборудованием, прибыло на место, к 02.28 мск пожар удалось взять под контроль. Для оказания дальнейшей помощи было направлено патрульное судно вооруженных сил Мальты. Ранее телеканал CNN передавал, что судно в составе "Флотилии свободы", занимающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, подало сигнал бедствия у берегов Мальты и тонет в результате предполагаемой атаки БПЛА.
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"Шесть наших граждан, которые были пассажирами на борту судна Conscience, принадлежащего коалиции "Флотилия свободы", прибыли сегодня (5 мая) в нашу страну через Мальту. Наши граждане находятся в нормальном состоянии здоровья",- сообщил собеседник агентства.
"Совместно с мальтийскими властями ведутся необходимые работы по перемещению в безопасное место других наших граждан, находившихся на борту в качестве членов экипажа",- уточнил он.
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