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Израиль призвал людей покинуть аэропорт столицы Йемена - РИА Новости, 06.05.2025
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15:30 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/tsahal-2015289889.html
Израиль призвал людей покинуть аэропорт столицы Йемена
Израиль призвал людей покинуть аэропорт столицы Йемена - РИА Новости, 06.05.2025
Израиль призвал людей покинуть аэропорт столицы Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена Саны и прилегающей к нему территории, сообщил арабоязычный РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:30:00+03:00
2025-05-06T15:30:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена Саны и прилегающей к нему территории, сообщил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи на своей странице в соцсети X.Сана контролируется правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами). "Срочное предупреждение для всех, кто находится в районе международного аэропорта Саны согласно приложенной карте. Призываем вас немедленно покинуть район аэропорта... и предупредить всех, кто находится поблизости, о необходимости немедленно эвакуироваться из этой зоны. Неподчинение требованию эвакуации и пребывание в этом районе подвергает вас опасности", - написал Авихай Адраи.В понедельник йеменский телеканал Al Masirah сообщал, что военно-воздушные силы США и Израиля нанесли серию ударов по порту и городу Ходейда на западе Йемена в рамках ответа на ракетный обстрел хуситов аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, еще 42 получили ранения. Израильская армия позднее сообщила, что ВВС Израиля атаковали объекты хуситов в Ходейде и цементный завод "Баджедь" к востоку от портового города.С конца 2023 года йеменское движение "Ансар Алла" выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа. ВВС Израиля провели несколько воздушных операций, в ходе которых были нанесены многочисленные удары по объектам хуситов в разных районах Йемена.
https://ria.ru/20250505/ssha-2015155293.html
https://ria.ru/20250505/izrail-2015166781.html
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в мире, сана, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Сана, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль призвал людей покинуть аэропорт столицы Йемена

ЦАХАЛ призвал всех немедленно покинуть аэропорт столицы Йемена Саны

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Israel Defense Forces
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена Саны и прилегающей к нему территории, сообщил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи на своей странице в соцсети X.
Сана контролируется правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами).
"Срочное предупреждение для всех, кто находится в районе международного аэропорта Саны согласно приложенной карте. Призываем вас немедленно покинуть район аэропорта... и предупредить всех, кто находится поблизости, о необходимости немедленно эвакуироваться из этой зоны. Неподчинение требованию эвакуации и пребывание в этом районе подвергает вас опасности", - написал Авихай Адраи.
ВВС США - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
США и Израиль нанесли удары по порту на западе Йемена
5 мая, 20:12
В понедельник йеменский телеканал Al Masirah сообщал, что военно-воздушные силы США и Израиля нанесли серию ударов по порту и городу Ходейда на западе Йемена в рамках ответа на ракетный обстрел хуситов аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, еще 42 получили ранения. Израильская армия позднее сообщила, что ВВС Израиля атаковали объекты хуситов в Ходейде и цементный завод "Баджедь" к востоку от портового города.
С конца 2023 года йеменское движение "Ансар Алла" выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа. ВВС Израиля провели несколько воздушных операций, в ходе которых были нанесены многочисленные удары по объектам хуситов в разных районах Йемена.
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Израиль атаковал порт и цементный завод в Йемене
5 мая, 23:03
 
В миреСанаЙеменАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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