https://ria.ru/20250506/tsahal-2015289889.html

Израиль призвал людей покинуть аэропорт столицы Йемена

Израиль призвал людей покинуть аэропорт столицы Йемена - РИА Новости, 06.05.2025

Израиль призвал людей покинуть аэропорт столицы Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена Саны и прилегающей к нему территории, сообщил арабоязычный РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:30:00+03:00

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2025-05-06T15:30:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена Саны и прилегающей к нему территории, сообщил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи на своей странице в соцсети X.Сана контролируется правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами). "Срочное предупреждение для всех, кто находится в районе международного аэропорта Саны согласно приложенной карте. Призываем вас немедленно покинуть район аэропорта... и предупредить всех, кто находится поблизости, о необходимости немедленно эвакуироваться из этой зоны. Неподчинение требованию эвакуации и пребывание в этом районе подвергает вас опасности", - написал Авихай Адраи.В понедельник йеменский телеканал Al Masirah сообщал, что военно-воздушные силы США и Израиля нанесли серию ударов по порту и городу Ходейда на западе Йемена в рамках ответа на ракетный обстрел хуситов аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, еще 42 получили ранения. Израильская армия позднее сообщила, что ВВС Израиля атаковали объекты хуситов в Ходейде и цементный завод "Баджедь" к востоку от портового города.С конца 2023 года йеменское движение "Ансар Алла" выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа. ВВС Израиля провели несколько воздушных операций, в ходе которых были нанесены многочисленные удары по объектам хуситов в разных районах Йемена.

https://ria.ru/20250505/ssha-2015155293.html

https://ria.ru/20250505/izrail-2015166781.html

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в мире, сана, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году