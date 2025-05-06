https://ria.ru/20250506/trudoustroystvo-2015283425.html
Руденя определил задачи по организации трудоустройства подростков летом
Руденя определил задачи по организации трудоустройства подростков летом - РИА Новости, 06.05.2025
Руденя определил задачи по организации трудоустройства подростков летом
Вопрос организации трудовой занятости подростков в период летних каникул был рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:34:00+03:00
2025-05-06T14:34:00+03:00
2025-05-06T14:34:00+03:00
тверская область
игорь руденя
трудоустройство
подростки
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вопрос организации трудовой занятости подростков в период летних каникул был рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В Тверской области с 2016 года мы активно развиваем систему трудовой занятости подростков. За это время количество школьников и студентов колледжей, получивших первый трудовой опыт, выросло более чем в три с половиной раза. В 2024 году первый трудовой опыт получил каждый третий подросток в нашем регионе. Это та молодежь, которая завтра придет нам на смену, которая будет отстаивать интересы страны и области, трудиться, создавать семьи. Таким образом, мы воспитываем у них трудолюбие, понимание значимости человека труда. Наш опыт трудового воспитания изучают и перенимают другие субъекты Российской Федерации", - сказал Руденя. В пресс-службе отметили, что в 2016 году в свободное от учебы время подрабатывали около 5300 молодых людей, а в 2024-м – 18 483 человека, что составляет более 37% от общей численности подростков региона в возрасте от 14 до 18 лет. Главой региона поставлена задача по сохранению высокого уровня трудоустройства подростков Верхневолжья во время каникул: в этом году предполагается охватить программой более 18 100 ребят. Свыше 1000 учащихся уже поработали в различных организациях в весенние каникулы. Губернатор подчеркнул: важно, чтобы ребята получали трудовые навыки на современных производствах, с перспективой дальнейшего постоянного трудоустройства по выбранной ими профессии. В Верхневолжье создана комплексная система мер поддержки работодателей, предоставляющих места для школьников и студентов. При этом обязательно оформление трудового договора между подростком и организацией, регламентирована продолжительность рабочего дня в зависимости от возраста молодого сотрудника. Всего ребятам готовы предоставить рабочие места около 1100 предприятий региона. В Тверской области увеличивается количество организаций внебюджетной сферы, участвующих в программе занятости подрастающего поколения: с 74 в 2016 году до 503 в 2024-м – почти в семь раз. Средний период трудоустройства в таких компаниях составляет 31 день. Это более чем в два раза превышает показатели 9-летней давности. Растет также уровень заработной платы. В основном подростки трудятся на предприятиях сфер энергетики и ЖКХ, торговли и общественного питания, сельского хозяйства, на обрабатывающих производствах. Так, они занимаются благоустройством территорий в муниципалитетах, на производствах задействованы в качестве подсобных рабочих, привлечены к сортировке и упаковке продукции, в АПК – к уходу за животными, посадке сельхозкультур и прополке. Также ребята получают трудовой опыт в отраслях туризма, транспорта, связи, строительства, здравоохранения, образования, лесного хозяйства.
https://ria.ru/20250429/zadachi-2014074360.html
https://ria.ru/20250422/verkhnevolzhe-2012749576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, трудоустройство, подростки
Тверская область, Игорь Руденя, трудоустройство, Подростки
Руденя определил задачи по организации трудоустройства подростков летом
Губернатор Руденя определил задачи по трудоустройству подростков летом
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вопрос организации трудовой занятости подростков в период летних каникул был рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Тверской области с 2016 года мы активно развиваем систему трудовой занятости подростков. За это время количество школьников и студентов колледжей, получивших первый трудовой опыт, выросло более чем в три с половиной раза. В 2024 году первый трудовой опыт получил каждый третий подросток в нашем регионе. Это та молодежь, которая завтра придет нам на смену, которая будет отстаивать интересы страны и области, трудиться, создавать семьи. Таким образом, мы воспитываем у них трудолюбие, понимание значимости человека труда. Наш опыт трудового воспитания изучают и перенимают другие субъекты Российской Федерации", - сказал Руденя.
В пресс-службе отметили, что в 2016 году в свободное от учебы время подрабатывали около 5300 молодых людей, а в 2024-м – 18 483 человека, что составляет более 37% от общей численности подростков региона в возрасте от 14 до 18 лет.
Главой региона поставлена задача по сохранению высокого уровня трудоустройства подростков Верхневолжья во время каникул: в этом году предполагается охватить программой более 18 100 ребят. Свыше 1000 учащихся уже поработали в различных организациях в весенние каникулы.
Губернатор подчеркнул: важно, чтобы ребята получали трудовые навыки на современных производствах, с перспективой дальнейшего постоянного трудоустройства по выбранной ими профессии.
В Верхневолжье создана комплексная система мер поддержки работодателей, предоставляющих места для школьников и студентов. При этом обязательно оформление трудового договора между подростком и организацией, регламентирована продолжительность рабочего дня в зависимости от возраста молодого сотрудника.
Всего ребятам готовы предоставить рабочие места около 1100 предприятий региона.
В Тверской области увеличивается количество организаций внебюджетной сферы, участвующих в программе занятости подрастающего поколения: с 74 в 2016 году до 503 в 2024-м – почти в семь раз. Средний период трудоустройства в таких компаниях составляет 31 день. Это более чем в два раза превышает показатели 9-летней давности. Растет также уровень заработной платы.
В основном подростки трудятся на предприятиях сфер энергетики и ЖКХ, торговли и общественного питания, сельского хозяйства, на обрабатывающих производствах. Так, они занимаются благоустройством территорий в муниципалитетах, на производствах задействованы в качестве подсобных рабочих, привлечены к сортировке и упаковке продукции, в АПК – к уходу за животными, посадке сельхозкультур и прополке. Также ребята получают трудовой опыт в отраслях туризма, транспорта, связи, строительства, здравоохранения, образования, лесного хозяйства.