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В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 06.05.2025
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T06:50:00+03:00
2025-05-06T06:50:00+03:00
2025-05-06T06:50:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Опасность была объявлена в понедельник в 23.42 мск, она продлилась почти семь часов. "Внимание! Отбой желтого уровня", - написал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Артамонов: в Липецкой области отменили воздушную опасность