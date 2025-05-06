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В Липецке и Ельце отменили опасность атаки БПЛА

В Липецке и Ельце отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025

В Липецке и Ельце отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Липецке, Липецком муниципальном образовании, Ельце и округе, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T02:01:00+03:00

2025-05-06T02:01:00+03:00

2025-05-06T02:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецк

елец

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецке, Липецком муниципальном образовании, Ельце и округе, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Внимание! Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка, Липецкого муниципального образования, города Ельца и Елецкого МР", - написал он. Артамонов отметил, что желтый уровень "Воздушная опасность" сохраняется на всей территории Липецкой области.

https://ria.ru/20240807/lipetsk-1964551137.html

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Дарья Буймова

липецк, елец, липецкая область, игорь артамонов, безопасность