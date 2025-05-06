https://ria.ru/20250506/trevoga-2015178347.html
В Липецке и Ельце отменили опасность атаки БПЛА
В Липецке и Ельце отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025
В Липецке и Ельце отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Липецке, Липецком муниципальном образовании, Ельце и округе, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T02:01:00+03:00
2025-05-06T02:01:00+03:00
2025-05-06T02:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецк
елец
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецке, Липецком муниципальном образовании, Ельце и округе, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Внимание! Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка, Липецкого муниципального образования, города Ельца и Елецкого МР", - написал он. Артамонов отметил, что желтый уровень "Воздушная опасность" сохраняется на всей территории Липецкой области.
https://ria.ru/20240807/lipetsk-1964551137.html
липецк
елец
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_418d08225cc7e5292adce37a230220d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, елец, липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецк, Елец, Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
В Липецке и Ельце отменили опасность атаки БПЛА
Артамонов: в Липецке, Ельце и двух округах отменили опасность атаки БПЛА