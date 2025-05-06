https://ria.ru/20250506/tirzepatid-2015368487.html

Первый отечественный тирзепатид стал доступнее для пациентов

Первый отечественный тирзепатид стал доступнее для пациентов - РИА Новости, 06.05.2025

Первый отечественный тирзепатид стал доступнее для пациентов

Российская фармацевтическая компания "Промомед" улучшила процесс производства препарата "Тирзетта", благодаря чему удалось на треть снизить его стоимость,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:43:00+03:00

2025-05-06T18:43:00+03:00

2025-05-06T18:43:00+03:00

общество

россия

промомед

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955150_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_0a6e1094d4d0ec46b6863f2340d4ff81.jpg

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Промомед" улучшила процесс производства препарата "Тирзетта", благодаря чему удалось на треть снизить его стоимость, сообщили РИА Новости в компании.Препарат "Тирзетта" вышел на рынок в феврале. Активное вещество - тирзепатид, новейший класс двойных инкретинов, активирующих сразу два вида регулирующих метаболизм рецепторов: GIP и GLP-1. Инъекции вводят подкожно раз в неделю.Как отмечают разработчики, препарат – российский конкурент американского средства Mounjaro. При этом оба препарата объединяет наличие инновационной молекулы в составе и отсутствие консервантов."Согласно официальной статистике 40 миллионов человек в России страдают от ожирения, а 60 миллионов имеют избыточный вес. Ожирение — это не только эстетическая проблема, но и серьезный фактор риска для здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания и онкологию. Речь идет о проблеме национального масштаба, решить которую помогает современная и востребованная терапия", - отметила директор по маркетингу и продажам направления Эндокринология "Промомед" Людмила Ковальчук."Объемы производства препарата выросли. Технологические улучшения и оптимизация издержек при производстве больших партий позволили сделать препарат еще более доступным в ответ на растущую потребность в здоровом и долговременном снижении веса", - добавила она.Новая стоимость, как отметили в компании, вступает в силу 6 мая и охватывает всю линейку препарата.

https://ria.ru/20250223/fat-2000828511.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, промомед