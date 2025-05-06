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Первый отечественный тирзепатид стал доступнее для пациентов - РИА Новости, 06.05.2025
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18:43 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/tirzepatid-2015368487.html
Первый отечественный тирзепатид стал доступнее для пациентов
Первый отечественный тирзепатид стал доступнее для пациентов - РИА Новости, 06.05.2025
Первый отечественный тирзепатид стал доступнее для пациентов
Российская фармацевтическая компания "Промомед" улучшила процесс производства препарата "Тирзетта", благодаря чему удалось на треть снизить его стоимость,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:43:00+03:00
2025-05-06T18:43:00+03:00
общество
россия
промомед
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Промомед" улучшила процесс производства препарата "Тирзетта", благодаря чему удалось на треть снизить его стоимость, сообщили РИА Новости в компании.Препарат "Тирзетта" вышел на рынок в феврале. Активное вещество - тирзепатид, новейший класс двойных инкретинов, активирующих сразу два вида регулирующих метаболизм рецепторов: GIP и GLP-1. Инъекции вводят подкожно раз в неделю.Как отмечают разработчики, препарат – российский конкурент американского средства Mounjaro. При этом оба препарата объединяет наличие инновационной молекулы в составе и отсутствие консервантов."Согласно официальной статистике 40 миллионов человек в России страдают от ожирения, а 60 миллионов имеют избыточный вес. Ожирение — это не только эстетическая проблема, но и серьезный фактор риска для здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания и онкологию. Речь идет о проблеме национального масштаба, решить которую помогает современная и востребованная терапия", - отметила директор по маркетингу и продажам направления Эндокринология "Промомед" Людмила Ковальчук."Объемы производства препарата выросли. Технологические улучшения и оптимизация издержек при производстве больших партий позволили сделать препарат еще более доступным в ответ на растущую потребность в здоровом и долговременном снижении веса", - добавила она.Новая стоимость, как отметили в компании, вступает в силу 6 мая и охватывает всю линейку препарата.
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60
общество, россия, промомед
Общество, Россия, Промомед

Первый отечественный тирзепатид стал доступнее для пациентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛаборатория отдела контроля качества цеха №20 завода "Биохимик" группы "Промомед" в Саранске
Лаборатория отдела контроля качества цеха №20 завода Биохимик группы Промомед в Саранске - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Промомед" улучшила процесс производства препарата "Тирзетта", благодаря чему удалось на треть снизить его стоимость, сообщили РИА Новости в компании.
Препарат "Тирзетта" вышел на рынок в феврале. Активное вещество - тирзепатид, новейший класс двойных инкретинов, активирующих сразу два вида регулирующих метаболизм рецепторов: GIP и GLP-1. Инъекции вводят подкожно раз в неделю.
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Как отмечают разработчики, препарат – российский конкурент американского средства Mounjaro. При этом оба препарата объединяет наличие инновационной молекулы в составе и отсутствие консервантов.
"Согласно официальной статистике 40 миллионов человек в России страдают от ожирения, а 60 миллионов имеют избыточный вес. Ожирение — это не только эстетическая проблема, но и серьезный фактор риска для здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания и онкологию. Речь идет о проблеме национального масштаба, решить которую помогает современная и востребованная терапия", - отметила директор по маркетингу и продажам направления Эндокринология "Промомед" Людмила Ковальчук.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник в реакторном зале цеха завода "Биохимик" группы "Промомед" в Саранске
Сотрудник в реакторном зале цеха завода Биохимик группы Промомед в Саранске - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник в реакторном зале цеха завода "Биохимик" группы "Промомед" в Саранске
"Объемы производства препарата выросли. Технологические улучшения и оптимизация издержек при производстве больших партий позволили сделать препарат еще более доступным в ответ на растущую потребность в здоровом и долговременном снижении веса", - добавила она.
Новая стоимость, как отметили в компании, вступает в силу 6 мая и охватывает всю линейку препарата.
 
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