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Т-Банк добавил новые сценарии мошенничества в программу защиты - РИА Новости, 06.05.2025
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12:24 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/t-bank-2015245773.html
Т-Банк добавил новые сценарии мошенничества в программу защиты
Т-Банк добавил новые сценарии мошенничества в программу защиты - РИА Новости, 06.05.2025
Т-Банк добавил новые сценарии мошенничества в программу защиты
Т-Банк и Т-Мобайл расширили действие бесплатного сервиса "Защитим или вернем деньги" на новые сценарии телефонного мошенничества, ставшие особенно популярными... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:24:00+03:00
2025-05-06T12:24:00+03:00
россия
т-банк (ао «тинькофф банк»)
банки
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Т-Банк и Т-Мобайл расширили действие бесплатного сервиса "Защитим или вернем деньги" на новые сценарии телефонного мошенничества, ставшие особенно популярными за последнее время: вымогательство и лжеинвестиции, сообщили в компании. Т-Банк теперь вернет своим клиентам деньги, если не сможет защитить их от мошенничества при этих и других сценариях. Таким образом, финансовая организация защищает своих клиентов от всех ключевых и распространенных сценариев телефонного мошенничества: на сегодня на эти схемы приходится 99% телефонного мошенничества в России. Это позволит спасать около 2,5 миллиарда рублей средств клиентов экосистемы Т в год. "Защитим или вернем деньги" — бесплатный сервис, который с помощью технологий предотвращает телефонное мошенничество и гарантирует компенсацию, если злоумышленники обойдут эту защиту. Сервис был запущен в сентябре 2023 года. За это время он спас 1,2 миллиарда рублей на счетах клиентов. Еще 12,3 миллиона рублей банк выплатил тем, кого мошенники все-таки обманули. По данным пресс-службы, самыми популярными схемами телефонного мошенничества в России являются фейковые инвестиции, вымогательство, лжесотрудники госорганов и организаций и лжеработа. Сервис "Защитим или вернем деньги" определяет звонки от мошенников с точностью 99% и предотвращает мошенничество благодаря синергии защитных технологий банка и собственного телеком-оператора "Т-Мобайл". Одна из ключевых технологий в основе сервиса — Нейрощит, который прямо во время разговора (по звуковой волне) определяет, что человек общается с мошенником, предупреждает об опасности и разрывает диалог. После этого все транзакции клиента Т-Банк ставит под особый контроль. В месяц технологии идентифицируют около 62 миллионов мошеннических звонков. Данный сервис доступен бесплатно и по умолчанию подключен клиентам Т-Банка с контактным номером Т-Мобайла. "Новые схемы телефонного мошенничества появляются каждый день, но зачастую все они — подвиды четырех глобальных сценариев: звонки от липовых сотрудников государственных ведомств и крупных компаний, шантаж, предложения работы и лжеинвестиции. Добавление этих сценариев и любых их подвидов в сервис "Защитим или вернем деньги" означает, что для клиентов Т-Банка с сим-картой Т-Мобайла проблемы телефонного мошенничества больше не существует. Сейчас мы покрываем все самые распространенные схемы телефонного мошенничества", — привели в сообщении слова вице-президента, руководителя экосистемной безопасности Т-Банка Алексея Бакланова.
https://ria.ru/20250501/t-bank-2014486544.html
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россия, т-банк (ао «тинькофф банк»), банки
Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Банки
Т-Банк добавил новые сценарии мошенничества в программу защиты

Т-Банк добавил шантаж и лжеинвестиции в сервис "Защитим или вернем деньги"

© Getty Images / Tom WernerДевушка с телефоном и ноутбуком
Девушка с телефоном и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Getty Images / Tom Werner
Девушка с телефоном и ноутбуком
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Т-Банк и Т-Мобайл расширили действие бесплатного сервиса "Защитим или вернем деньги" на новые сценарии телефонного мошенничества, ставшие особенно популярными за последнее время: вымогательство и лжеинвестиции, сообщили в компании.
Т-Банк теперь вернет своим клиентам деньги, если не сможет защитить их от мошенничества при этих и других сценариях. Таким образом, финансовая организация защищает своих клиентов от всех ключевых и распространенных сценариев телефонного мошенничества: на сегодня на эти схемы приходится 99% телефонного мошенничества в России. Это позволит спасать около 2,5 миллиарда рублей средств клиентов экосистемы Т в год. "Защитим или вернем деньги" — бесплатный сервис, который с помощью технологий предотвращает телефонное мошенничество и гарантирует компенсацию, если злоумышленники обойдут эту защиту. Сервис был запущен в сентябре 2023 года. За это время он спас 1,2 миллиарда рублей на счетах клиентов. Еще 12,3 миллиона рублей банк выплатил тем, кого мошенники все-таки обманули.
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По данным пресс-службы, самыми популярными схемами телефонного мошенничества в России являются фейковые инвестиции, вымогательство, лжесотрудники госорганов и организаций и лжеработа.
Сервис "Защитим или вернем деньги" определяет звонки от мошенников с точностью 99% и предотвращает мошенничество благодаря синергии защитных технологий банка и собственного телеком-оператора "Т-Мобайл". Одна из ключевых технологий в основе сервиса — Нейрощит, который прямо во время разговора (по звуковой волне) определяет, что человек общается с мошенником, предупреждает об опасности и разрывает диалог. После этого все транзакции клиента Т-Банк ставит под особый контроль. В месяц технологии идентифицируют около 62 миллионов мошеннических звонков. Данный сервис доступен бесплатно и по умолчанию подключен клиентам Т-Банка с контактным номером Т-Мобайла.
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"Новые схемы телефонного мошенничества появляются каждый день, но зачастую все они — подвиды четырех глобальных сценариев: звонки от липовых сотрудников государственных ведомств и крупных компаний, шантаж, предложения работы и лжеинвестиции. Добавление этих сценариев и любых их подвидов в сервис "Защитим или вернем деньги" означает, что для клиентов Т-Банка с сим-картой Т-Мобайла проблемы телефонного мошенничества больше не существует. Сейчас мы покрываем все самые распространенные схемы телефонного мошенничества", — привели в сообщении слова вице-президента, руководителя экосистемной безопасности Т-Банка Алексея Бакланова.
 
РоссияТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)Банки
 
 
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