https://ria.ru/20250506/svo-2015248713.html
ВС России ударили по цеху производства БПЛА на Украине
ВС России ударили по цеху производства БПЛА на Украине - РИА Новости, 06.05.2025
ВС России ударили по цеху производства БПЛА на Украине
Авиация и артиллерия поразили объекты инфраструктуры украинского военного аэродрома, цех производства беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:31:00+03:00
2025-05-06T12:31:00+03:00
2025-05-06T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Авиация и артиллерия поразили объекты инфраструктуры украинского военного аэродрома, цех производства беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, средства ПВО уничтожили 202 дрона ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех производства беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе", - говорится в сообщении Минобороны.Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 55654 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23175 танков и других боевых бронированных машин, 1558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24514 орудий полевой артиллерии и минометов, 35059 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250506/podpole-2015206296.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, В мире
ВС России ударили по цеху производства БПЛА на Украине
Минобороны: ВС России ударили по цеху производства БПЛА на Украине
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Авиация и артиллерия поразили объекты инфраструктуры украинского военного аэродрома, цех производства беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, средства ПВО уничтожили 202 дрона ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех производства беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе", - говорится в сообщении Минобороны.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США
и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 55654 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23175 танков и других боевых бронированных машин, 1558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24514 орудий полевой артиллерии и минометов, 35059 единиц специальной военной автомобильной техники.