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ВС России ударили по цеху производства БПЛА на Украине - РИА Новости, 06.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 06.05.2025 (обновлено: 12:37 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/svo-2015248713.html
ВС России ударили по цеху производства БПЛА на Украине
ВС России ударили по цеху производства БПЛА на Украине - РИА Новости, 06.05.2025
ВС России ударили по цеху производства БПЛА на Украине
Авиация и артиллерия поразили объекты инфраструктуры украинского военного аэродрома, цех производства беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:31:00+03:00
2025-05-06T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Авиация и артиллерия поразили объекты инфраструктуры украинского военного аэродрома, цех производства беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, средства ПВО уничтожили 202 дрона ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех производства беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе", - говорится в сообщении Минобороны.Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 55654 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23175 танков и других боевых бронированных машин, 1558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24514 орудий полевой артиллерии и минометов, 35059 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250506/podpole-2015206296.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, В мире
ВС России ударили по цеху производства БПЛА на Украине

Минобороны: ВС России ударили по цеху производства БПЛА на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Авиация и артиллерия поразили объекты инфраструктуры украинского военного аэродрома, цех производства беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, средства ПВО уничтожили 202 дрона ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех производства беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе", - говорится в сообщении Минобороны.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации украинского спецназа
09:21
Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 55654 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23175 танков и других боевых бронированных машин, 1558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24514 орудий полевой артиллерии и минометов, 35059 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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