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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 06.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Киев за сутки потерял более 275 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:30:00+03:00
2025-05-06T12:30:00+03:00
2025-05-06T12:35:00+03:00
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 275 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Часов Яр, Курдюмовка, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сводке ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, северск, часов яр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев, Северск, Часов Яр, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 275 военных в зоне действий "Юга" за сутки