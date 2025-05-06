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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 06.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Киев за сутки потерял более 275 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:30:00+03:00

2025-05-06T12:30:00+03:00

2025-05-06T12:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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северск

часов яр

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 275 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Часов Яр, Курдюмовка, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

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часов яр

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, северск, часов яр, безопасность