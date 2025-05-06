Рейтинг@Mail.ru
Протоиерей рассказал о помощи священников на фронте - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/svjaschenniki-2015225805.html
Протоиерей рассказал о помощи священников на фронте
Протоиерей рассказал о помощи священников на фронте - РИА Новости, 06.05.2025
Протоиерей рассказал о помощи священников на фронте
Фронтовые священники, окормляющие бойцов на передовой, занимаются также эвакуацией мирных жителей, а также раненых и погибших, сообщил РИА Новости помощник... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:16:00+03:00
2025-05-06T11:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
русская православная церковь
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006639405_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e67be7f6f1c9f34eac72d755dd1f77db.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Фронтовые священники, окормляющие бойцов на передовой, занимаются также эвакуацией мирных жителей, а также раненых и погибших, сообщил РИА Новости помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий бойцов на фронте. "Мы занимаемся эвакуацией мирных, военных - двухсотых (погибших - ред.), трехсотых (раненых - ред.). Вот такую работу выполняем. Оказываем содействие представителям власти. Такая задача, такая работа", - рассказал РИА Новости протоиерей. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) ранее рассказал, что священники Русской православной церкви совершили 4,5 тысячи командировок в зону СВО.
https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006639405_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_39d4a220a59566301362e173b261826a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, русская православная церковь, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Русская православная церковь, Безопасность
Протоиерей рассказал о помощи священников на фронте

Протоиерей Зинченко: священники на фронте эвакуируют мирных жителей и раненых

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКурская область
Курская область - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Курская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Фронтовые священники, окормляющие бойцов на передовой, занимаются также эвакуацией мирных жителей, а также раненых и погибших, сообщил РИА Новости помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий бойцов на фронте.
"Мы занимаемся эвакуацией мирных, военных - двухсотых (погибших - ред.), трехсотых (раненых - ред.). Вот такую работу выполняем. Оказываем содействие представителям власти. Такая задача, такая работа", - рассказал РИА Новости протоиерей.
Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) ранее рассказал, что священники Русской православной церкви совершили 4,5 тысячи командировок в зону СВО.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Священник Курской епархии сбил из ружья два дрона ВСУ
5 апреля, 17:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьРусская православная церковьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала