https://ria.ru/20250506/svjaschenniki-2015225805.html
Протоиерей рассказал о помощи священников на фронте
Протоиерей рассказал о помощи священников на фронте - РИА Новости, 06.05.2025
Протоиерей рассказал о помощи священников на фронте
Фронтовые священники, окормляющие бойцов на передовой, занимаются также эвакуацией мирных жителей, а также раненых и погибших, сообщил РИА Новости помощник... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:16:00+03:00
2025-05-06T11:16:00+03:00
2025-05-06T11:16:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Фронтовые священники, окормляющие бойцов на передовой, занимаются также эвакуацией мирных жителей, а также раненых и погибших, сообщил РИА Новости помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий бойцов на фронте. "Мы занимаемся эвакуацией мирных, военных - двухсотых (погибших - ред.), трехсотых (раненых - ред.). Вот такую работу выполняем. Оказываем содействие представителям власти. Такая задача, такая работа", - рассказал РИА Новости протоиерей. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) ранее рассказал, что священники Русской православной церкви совершили 4,5 тысячи командировок в зону СВО.
https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html
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россия, курская область, русская православная церковь, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Русская православная церковь, Безопасность
Протоиерей рассказал о помощи священников на фронте
Протоиерей Зинченко: священники на фронте эвакуируют мирных жителей и раненых