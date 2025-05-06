Суд рассмотрит вопрос об удалении носовой части "Волгонефти-239"
Владелец "Волгонефти-239" оспорит права властей на подъем носовой части танкера
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
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КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Судовладелец потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" пытается признать незаконным и отменить требования и. о. капитана морского порта "Кавказ" об удалении носовой части танкера силами правительства Республики Крым, следует из определения Арбитражного суда Краснодарского края.
"Арбитражный суд Краснодарского края, рассмотрев вопрос о принятии заявления закрытого акционерного общества "Волгатранснефть"... о признании незаконным и отмене требования и.о. капитана морского порта Кавказ от 16.04.2025 года об удалении затонувшего имущества – носовой части танкера "Волгонефть-239" органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации", - говорится в тексте судебного определения.
Заявление поступило в суд 25 апреля. Предварительное слушание назначено на 29 мая.
Ответчиками стали "Администрация морских портов Азовского моря", и. о. капитана морского порта "Кавказ" Евгений Скорченко. В качестве заинтересованного лица привлечены "Администрация "Росморпорт", министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
Согласно требованию морского порта Кавказ, удаление носовой части танкера обеспечит правительство Республики Крым - до 24 июня 2026 года.
В марте судовладелец заявил, что планирует самостоятельно осуществить и работы по подъёму носовой части в рамках контракта с подрядной организацией. В апреле этот подрядчик приступил к работам, их стоимость превысит 240 миллионов рублей.