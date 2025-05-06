https://ria.ru/20250506/sud-2015390699.html

Суд рассмотрит вопрос об удалении носовой части "Волгонефти-239"

Суд рассмотрит вопрос об удалении носовой части "Волгонефти-239" - РИА Новости, 06.05.2025

Суд рассмотрит вопрос об удалении носовой части "Волгонефти-239"

Судовладелец потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" пытается признать незаконным и отменить требования и. о. капитана морского порта "Кавказ" об... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:26:00+03:00

2025-05-06T20:26:00+03:00

2025-05-06T20:27:00+03:00

республика крым

краснодарский край

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

черное море

происшествия

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КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Судовладелец потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" пытается признать незаконным и отменить требования и. о. капитана морского порта "Кавказ" об удалении носовой части танкера силами правительства Республики Крым, следует из определения Арбитражного суда Краснодарского края."Арбитражный суд Краснодарского края, рассмотрев вопрос о принятии заявления закрытого акционерного общества "Волгатранснефть"... о признании незаконным и отмене требования и.о. капитана морского порта Кавказ от 16.04.2025 года об удалении затонувшего имущества – носовой части танкера "Волгонефть-239" органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации", - говорится в тексте судебного определения.Заявление поступило в суд 25 апреля. Предварительное слушание назначено на 29 мая.Ответчиками стали "Администрация морских портов Азовского моря", и. о. капитана морского порта "Кавказ" Евгений Скорченко. В качестве заинтересованного лица привлечены "Администрация "Росморпорт", министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.Согласно требованию морского порта Кавказ, удаление носовой части танкера обеспечит правительство Республики Крым - до 24 июня 2026 года.В марте судовладелец заявил, что планирует самостоятельно осуществить и работы по подъёму носовой части в рамках контракта с подрядной организацией. В апреле этот подрядчик приступил к работам, их стоимость превысит 240 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250506/mintrans-2015283816.html

https://ria.ru/20250428/uchenye-2013766202.html

республика крым

краснодарский край

россия

черное море

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республика крым, краснодарский край, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море, происшествия