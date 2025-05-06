https://ria.ru/20250506/starovoyt-2015283947.html

Старовойт рассказал о проверке танкеров вместимостью более 5000 тонн

Старовойт рассказал о проверке танкеров вместимостью более 5000 тонн - РИА Новости, 06.05.2025

Старовойт рассказал о проверке танкеров вместимостью более 5000 тонн

Проверки технического состояния танкеров валовой вместимостью более 5 тысяч тонн будут завершены до 1 августа текущего года, сообщил РИА Новости глава Минтранса РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:35:00+03:00

2025-05-06T14:35:00+03:00

2025-05-06T14:35:00+03:00

экономика

россия

черное море

роман старовойт

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

владимир путин

виталий савельев

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Проверки технического состояния танкеров валовой вместимостью более 5 тысяч тонн будут завершены до 1 августа текущего года, сообщил РИА Новости глава Минтранса РФ Роман Старовойт. "До 1 августа 2025 года будут завершены проверки технического состояния в отношении судов валовой вместимостью свыше 5 тысяч тонн, общее количество которых составляет 139", — сказал министр. Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.

https://ria.ru/20250506/starovoyt-2015279801.html

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, черное море, роман старовойт, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), владимир путин, виталий савельев