https://ria.ru/20250506/starovoyt-2015283947.html
Старовойт рассказал о проверке танкеров вместимостью более 5000 тонн
Старовойт рассказал о проверке танкеров вместимостью более 5000 тонн - РИА Новости, 06.05.2025
Старовойт рассказал о проверке танкеров вместимостью более 5000 тонн
Проверки технического состояния танкеров валовой вместимостью более 5 тысяч тонн будут завершены до 1 августа текущего года, сообщил РИА Новости глава Минтранса РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:35:00+03:00
2025-05-06T14:35:00+03:00
2025-05-06T14:35:00+03:00
экономика
россия
черное море
роман старовойт
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
владимир путин
виталий савельев
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Проверки технического состояния танкеров валовой вместимостью более 5 тысяч тонн будут завершены до 1 августа текущего года, сообщил РИА Новости глава Минтранса РФ Роман Старовойт. "До 1 августа 2025 года будут завершены проверки технического состояния в отношении судов валовой вместимостью свыше 5 тысяч тонн, общее количество которых составляет 139", — сказал министр. Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
https://ria.ru/20250506/starovoyt-2015279801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, черное море, роман старовойт, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), владимир путин, виталий савельев
Экономика, Россия, Черное море, Роман Старовойт, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Владимир Путин, Виталий Савельев
Старовойт рассказал о проверке танкеров вместимостью более 5000 тонн
Старовойт: проверки танкеров вместимостью более 5000 тонн завершат до августа