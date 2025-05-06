https://ria.ru/20250506/ssha-2015250809.html

Хегсет использовал больше чатов в Signal, чем предполагалось, пишет WSJ

Хегсет использовал больше чатов в Signal, чем предполагалось, пишет WSJ - РИА Новости, 06.05.2025

Хегсет использовал больше чатов в Signal, чем предполагалось, пишет WSJ

Министр обороны США Пит Хегсет использовал намного больше чатов в мессенджере Signal для обсуждения вопросов Пентагона, чем ранее предполагалось, он участвовал... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:42:00+03:00

2025-05-06T12:42:00+03:00

2025-05-06T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет использовал намного больше чатов в мессенджере Signal для обсуждения вопросов Пентагона, чем ранее предполагалось, он участвовал в по меньшей мере десятке таких чатов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Источники издания, знакомые с образом ведения дел Хегсета, отметили, что по крайней мере в одном случае Хегсет использовал чат в Signal, чтобы попросить помощников проинформировать другие страны о военной операции. Кроме того, он обсуждал в мессенджере график, зарубежные поездки, появление в СМИ и другие вопросы. Многие из чатов создал он сам, отправляя сообщения по незащищенной линии с личного телефона, находясь в том числе в Пентагоне. "Министр обороны Пит Хегсет использовал Signal намного больше для официальных дел Пентагона, чем ранее сообщалось, участвуя в по меньшей мере десятке разных чатов", - пишет газета. Отмечается, что некоторые из сообщений писал военный помощник Хегсета полковник морской пехоты Рики Бурия, у которого был доступ к телефону министра. Источники сообщают, что именно Бурия поделился информацией о будущей атаке на хуситов в чате, в котором были супруга Хегсета, его брат и адвокат. Кроме того, источники указывают, что иногда сообщения Хегсета пропадали из чатов, что может быть нарушением правил о ведении официальных записей. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.

https://ria.ru/20250502/vens-2014631953.html

https://ria.ru/20250423/pentagon-2012965034.html

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в мире, технологии, сша, йемен, пит хегсет, майк уолтц, министерство обороны сша, ансар алла