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Администрация Трампа может установить надзор над Колумбийским университетом
Администрация Трампа может установить надзор над Колумбийским университетом - РИА Новости, 06.05.2025
Администрация Трампа может установить надзор над Колумбийским университетом
Администрация президента США Дональда Трампа предложила Колумбийскому университету добровольно согласиться на установление над вузом государственного надзора,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:59:00+03:00
2025-05-06T10:59:00+03:00
2025-05-06T10:59:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предложила Колумбийскому университету добровольно согласиться на установление над вузом государственного надзора, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В случае, если университет откажется принимать предложение администрации, спор придется разрешать в суде, что может закончиться для вуза введением еще более жестких условий со стороны правительства, пишет газета. "Администрация Трампа представила Колумбийскому университету предложение о мировом соглашении, форме государственного надзора, уполномочивающего судью следить за тем, что университет следует соглашению", - говорится в публикации. Отмечается, что администрация президента стремиться таким образом обеспечить в университете "разнообразие точек зрения", а также отсутствие дискриминации по национальному признаку по отношению к абитуриентам. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и дальнейшей военной операцией Израиля в секторе Газа.
https://ria.ru/20250506/garvard-2015207378.html
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в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, колумбийский университет, хамас
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Колумбийский университет, ХАМАС
Администрация Трампа может установить надзор над Колумбийским университетом
WSJ: администрация Трампа может установить надзор над Колумбийским университетом