https://ria.ru/20250506/spetsoperatsiya-2015369735.html

Спецоперация, 6 мая: ВС России освободили Лысовку в ДНР

Спецоперация, 6 мая: ВС России освободили Лысовку в ДНР - РИА Новости, 06.05.2025

Спецоперация, 6 мая: ВС России освободили Лысовку в ДНР

Российская группировка войск "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике, следует из опубликованной во вторник сводки Минобороны... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:56:00+03:00

2025-05-06T18:56:00+03:00

2025-05-06T18:56:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике, следует из опубликованной во вторник сводки Минобороны РФ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 137-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Лысовки и подчеркнул, что они в упорных боях громят противника, отбрасывают с занимаемых рубежей и приближают полное освобождение Донбасса. Кроме того, как следует из сводки, "Центр" и другие группировки ВС РФ нанесли поражение формированиям противника, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск. Потери ВСУ за сутки составили порядка 1425 военнослужащих. Также Киев лишился двух танков, 20 боевых бронированных машин, 10 инженерных машин разграждения, установки разминирования УР-77, 25 артиллерийских орудий, включая САУ Braveheart производства Великобритании и Caesar производства Франции, две гаубицы М198 производства США. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех производства беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы JDAM производства США и 202 беспилотника самолетного типа. Днём в Минобороны сообщили, что РФ вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих. Столько же пленных из состава украинской армии были переданы Киеву. Гуманитарное посредничество при этом оказали ОАЭ. Сейчас вернувшиеся россияне находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Скоро их доставят в РФ для лечения и реабилитации. В ночь на вторник дежурные средства российской ПВО сбили 105 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего было уничтожена над Брянской, Воронежской и Московской областями – 32, 22 и 19 соответственно. Также по несколько аппаратов были нейтрализованы над Пензенской, Калужской, Белгородской, Липецкой, Самарской, Владимирской, Курской и Ростовской областями. Днём МО РФ сообщило, что ещё 25 беспилотников были сбиты над Орловской, Курской и Брянской областями. Так и не услышалиПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских дронов, заявил, что Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ. При этом, по его словам, противовоздушная оборона в России эффективна, а российские военные делают славную работу. Песков отметил, что Москва так и не услышала заявлений из Киева о готовности присоединиться к перемирию в дни празднования 80-летия Победы. В то же время, он предупредил, что Россия даст адекватный ответ, если Киев продолжит попытки ударов по РФ в дни прекращения огня. Киевский режим продолжает демонстрировать свою позицию, ориентированную на продолжение войны с Россией, отметил Песков. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району 356 снарядов и 35 беспилотников. Всего под удар попали 41 населенный пункт в 11 муниципалитетах региона. Пострадавших среди мирных жителей нет. В обход ТрампаАгентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что в начале февраля приказ о приостановке поставок американского оружия Украине отдал офис главы Пентагона Пита Хегсета, а президент США Дональд Трамп не был уведомлен об этом заранее. По данным издания, близкие советники Трампа узнали о приказе от сотрудников Пентагона и обсудили с американским лидером возможность возобновления поставок. Рейтер уточняет, что впоследствии в ситуацию вмешался Майк Уолтц, который тогда был советником Белого дома по национальной безопасности. Именно он отменил приостановку поставок. Белоруссия готова делать все для предметных переговоров по урегулированию на Украине, заинтересована быть их участником, заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Сергей Лукашевич. По его словам, финальные договорённости должны учитывать и интересы белорусской стороны. Газета Globo со ссылкой на источники в правительстве Бразилии сообщила, что президент страны Луис Инасиу Лула да Силва в ходе своего визита в Москву планирует предложить президенту РФ Владимиру Путину посредничество в переговорах по Украине. По мнению газеты, сейчас основным посредником между Россией и Украиной является президент США Дональд Трамп, однако пока его усилия не поспособствовали установлению диалога. Помогали военнообязанным уехать с УкраиныНациональная полиция Украины во вторник сообщила о задержании шести человек, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно выезжать из страны по поддельным документам. С 2023 года они оформляли военнообязанным в возрасте от 18 до 60 лет пакеты поддельных документов за сумму от 14 до 17 тысяч долларов. По этой схеме с Украины выехали порядка 30 мужчин, а организаторы заработали почти полмиллиона долларов. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, которыми он поделился с РИА Новости, ударом в районе Харькова были уничтожены два связанных с производством дронов цеха. Также нанесены удары по штабу с военными ВСУ, по месту дислокации спецназа главного управления разведки министерства обороны Украины в Харьковской области и пункту временной дислокации с иностранными наёмниками.

https://ria.ru/20250506/vsu-2015326785.html

https://ria.ru/20250506/dnr-2015282041.html

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https://ria.ru/20250506/ukraina-2015324367.html

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