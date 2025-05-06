https://ria.ru/20250506/spetsoperatsiya-2015193430.html

Под Купянском уничтожили взвод ВСУ, заявил Марочко

Под Купянском уничтожили взвод ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 06.05.2025

Под Купянском уничтожили взвод ВСУ, заявил Марочко

Российские военные уничтожили комбинированным ударом пункт временной дислокации и до взвода ВСУ в населенном пункте Григоровка под Купянском в Харьковской... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T07:03:00+03:00

2025-05-06T07:03:00+03:00

2025-05-06T07:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили комбинированным ударом пункт временной дислокации и до взвода ВСУ в населенном пункте Григоровка под Купянском в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате комбинированного огневого поражения ВС РФ военных целей в Григоровке купянского района Харьковской области уничтожен ПВД противника. По предварительной оценке, уничтожено до взвода личного состава ВФУ", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. По его словам, также в окрестностях Григоровки был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

https://ria.ru/20250430/svo-2014242167.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность