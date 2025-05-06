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Под Купянском уничтожили взвод ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 06.05.2025
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07:03 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/spetsoperatsiya-2015193430.html
Под Купянском уничтожили взвод ВСУ, заявил Марочко
Под Купянском уничтожили взвод ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 06.05.2025
Под Купянском уничтожили взвод ВСУ, заявил Марочко
Российские военные уничтожили комбинированным ударом пункт временной дислокации и до взвода ВСУ в населенном пункте Григоровка под Купянском в Харьковской... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:03:00+03:00
2025-05-06T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили комбинированным ударом пункт временной дислокации и до взвода ВСУ в населенном пункте Григоровка под Купянском в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате комбинированного огневого поражения ВС РФ военных целей в Григоровке купянского района Харьковской области уничтожен ПВД противника. По предварительной оценке, уничтожено до взвода личного состава ВФУ", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. По его словам, также в окрестностях Григоровки был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
https://ria.ru/20250430/svo-2014242167.html
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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Под Купянском уничтожили взвод ВСУ, заявил Марочко

Марочко: российские военные уничтожили ПВД и до взвода ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили комбинированным ударом пункт временной дислокации и до взвода ВСУ в населенном пункте Григоровка под Купянском в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В результате комбинированного огневого поражения ВС РФ военных целей в Григоровке купянского района Харьковской области уничтожен ПВД противника. По предварительной оценке, уничтожено до взвода личного состава ВФУ", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
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По его словам, также в окрестностях Григоровки был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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