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Под Купянском уничтожили взвод ВСУ, заявил Марочко
Под Купянском уничтожили взвод ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 06.05.2025
Под Купянском уничтожили взвод ВСУ, заявил Марочко
Российские военные уничтожили комбинированным ударом пункт временной дислокации и до взвода ВСУ в населенном пункте Григоровка под Купянском в Харьковской... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:03:00+03:00
2025-05-06T07:03:00+03:00
2025-05-06T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
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безопасность
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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили комбинированным ударом пункт временной дислокации и до взвода ВСУ в населенном пункте Григоровка под Купянском в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате комбинированного огневого поражения ВС РФ военных целей в Григоровке купянского района Харьковской области уничтожен ПВД противника. По предварительной оценке, уничтожено до взвода личного состава ВФУ", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. По его словам, также в окрестностях Григоровки был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
https://ria.ru/20250430/svo-2014242167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Под Купянском уничтожили взвод ВСУ, заявил Марочко
Марочко: российские военные уничтожили ПВД и до взвода ВСУ под Купянском