Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали об освобождении Гончаровки в Курской области - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:22 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/spetsoperatsiya-2015188264.html
В Минобороны рассказали об освобождении Гончаровки в Курской области
В Минобороны рассказали об освобождении Гончаровки в Курской области - РИА Новости, 06.05.2025
В Минобороны рассказали об освобождении Гончаровки в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Гончаровка Суджанского района Курской области, который ранее в результате активных боевых действий... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:22:00+03:00
2025-05-06T05:22:00+03:00
россия
курская область
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779388_167:431:2905:1971_1920x0_80_0_0_b00c8becc53601ad3ca056df738f4a90.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Гончаровка Суджанского района Курской области, который ранее в результате активных боевых действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск "Север". Минобороны РФ 14 марта заявило об освобождении населенного пункта Гончаровка в Курской области. На кадрах военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск "Север" зафиксировали последствия террористической вылазки ВСУ, которые остались после бегства остатков украинских боевиков. По данным МО РФ, на улицах населённого пункта Гончаровка были обнаружены брошенные украинскими военными элементы повреждённой военной техники и вооружения, что говорит о наличии интенсивных боевых действий. По словам заместителя командира батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота по военно-политической работе с позывным "Марик", украинские боевики "делали все максимально для того, чтобы спровоцировать нашу армию на нанесение удара по мирной инфраструктуре" с целью впоследствии распространить в адрес ВС РФ дискредитирующую информацию. "Шансов у них не было. Враг не мог нас остановить", - сказал замполит, его слова приводит военное ведомство. В ходе выполнения боевых задач российские подразделения столкнулись с необходимостью преодоления значительных инженерных препятствий, с чем они успешно справились, что в свою очередь свидетельствует о высоком уровне боевой подготовки и профессионализма личного состава. Отмечается, что российские военнослужащие осуществили захват трофейного вооружения и документации, принадлежавшие формированиям ВСУ. В настоящее время военнослужащие продолжают выполнение поставленных задач в ходе проведения СВО. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь. Российские военные помогают местным органам власти Курской области, полностью освобожденной от ВСУ, восстанавливать мирную жизнь, сообщило ранее Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
https://ria.ru/20250422/monastyr-2012727669.html
https://ria.ru/20250504/povrezhdeniya-2014909824.html
https://ria.ru/20250314/sudzha-2005062955.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779388_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_fc38fda85a688b9627a39f8a6e004fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Курская область, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Минобороны рассказали об освобождении Гончаровки в Курской области

Военные группы "Север" рассказали об освобождении Гончаровки в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Гончаровка Суджанского района Курской области, который ранее в результате активных боевых действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск "Север".
Минобороны РФ 14 марта заявило об освобождении населенного пункта Гончаровка в Курской области.
Боевая работа российских военных при освобождении Горнальского монастыря в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Минобороны показало кадры освобождения Горнальского монастыря
22 апреля, 14:08
На кадрах военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск "Север" зафиксировали последствия террористической вылазки ВСУ, которые остались после бегства остатков украинских боевиков.
По данным МО РФ, на улицах населённого пункта Гончаровка были обнаружены брошенные украинскими военными элементы повреждённой военной техники и вооружения, что говорит о наличии интенсивных боевых действий.
По словам заместителя командира батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота по военно-политической работе с позывным "Марик", украинские боевики "делали все максимально для того, чтобы спровоцировать нашу армию на нанесение удара по мирной инфраструктуре" с целью впоследствии распространить в адрес ВС РФ дискредитирующую информацию.
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Власти оценят масштаб повреждений в Курской области
4 мая, 18:25
"Шансов у них не было. Враг не мог нас остановить", - сказал замполит, его слова приводит военное ведомство.
В ходе выполнения боевых задач российские подразделения столкнулись с необходимостью преодоления значительных инженерных препятствий, с чем они успешно справились, что в свою очередь свидетельствует о высоком уровне боевой подготовки и профессионализма личного состава.
Отмечается, что российские военнослужащие осуществили захват трофейного вооружения и документации, принадлежавшие формированиям ВСУ.
Видео освобожденной Суджи, снятое с дрона - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Появились кадры освобожденной Суджи, снятые с дрона
14 марта, 17:37
В настоящее время военнослужащие продолжают выполнение поставленных задач в ходе проведения СВО.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.
Российские военные помогают местным органам власти Курской области, полностью освобожденной от ВСУ, восстанавливать мирную жизнь, сообщило ранее Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияКурская областьСуджанский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала