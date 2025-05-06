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Российские десантники уничтожили подразделения ВСУ - РИА Новости, 06.05.2025
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Российские десантники уничтожили подразделения ВСУ
Российские десантники уничтожили подразделения ВСУ - РИА Новости, 06.05.2025
Российские десантники уничтожили подразделения ВСУ
Противотанковые расчеты российских ВДВ уничтожили подразделения ВСУ во время ротации в зоне СВО, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:17:00+03:00
2025-05-06T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
феодосия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Противотанковые расчеты российских ВДВ уничтожили подразделения ВСУ во время ротации в зоне СВО, сообщили в Минобороны России. "Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ пусками управляемых ракет уничтожили подразделения ВСУ, проводившие ротацию", - сказали в российском военном ведомстве. Там уточнили, что по данным разведки, был обнаружен пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ, в котором они оборудовали наблюдательный пункт. Командование соединения приняло решение поразить и уничтожить ПВД пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет". Расчет разведывательного БПЛА вел непрерывное наблюдение. Дождавшись момента, когда к ПВД подъедет автомобиль с личным составом противника для ротации, расчет "Корнета" выдвинулся на береговую линию, развернул противотанковый комплекс, навел его на цель и произвел пуск ракеты. Благодаря опыту и высокому профессионализму расчет ПТРК "Корнет" сорвал ротацию противника и уничтожил военнослужащих ВСУ, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250505/ssha-2015090828.html
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безопасность, феодосия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Феодосия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские десантники уничтожили подразделения ВСУ

Расчет ПТРК Корнет сорвал ротацию и уничтожил военнослужащих ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса "Корнет"
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса Корнет - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Противотанковые расчеты российских ВДВ уничтожили подразделения ВСУ во время ротации в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ пусками управляемых ракет уничтожили подразделения ВСУ, проводившие ротацию", - сказали в российском военном ведомстве.
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Там уточнили, что по данным разведки, был обнаружен пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ, в котором они оборудовали наблюдательный пункт. Командование соединения приняло решение поразить и уничтожить ПВД пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет". Расчет разведывательного БПЛА вел непрерывное наблюдение.
Дождавшись момента, когда к ПВД подъедет автомобиль с личным составом противника для ротации, расчет "Корнета" выдвинулся на береговую линию, развернул противотанковый комплекс, навел его на цель и произвел пуск ракеты. Благодаря опыту и высокому профессионализму расчет ПТРК "Корнет" сорвал ротацию противника и уничтожил военнослужащих ВСУ, отметили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьФеодосияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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