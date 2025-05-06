Российские десантники уничтожили подразделения ВСУ
Расчет ПТРК Корнет сорвал ротацию и уничтожил военнослужащих ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса "Корнет"
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Противотанковые расчеты российских ВДВ уничтожили подразделения ВСУ во время ротации в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ пусками управляемых ракет уничтожили подразделения ВСУ, проводившие ротацию", - сказали в российском военном ведомстве.
Там уточнили, что по данным разведки, был обнаружен пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ, в котором они оборудовали наблюдательный пункт. Командование соединения приняло решение поразить и уничтожить ПВД пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет". Расчет разведывательного БПЛА вел непрерывное наблюдение.
Дождавшись момента, когда к ПВД подъедет автомобиль с личным составом противника для ротации, расчет "Корнета" выдвинулся на береговую линию, развернул противотанковый комплекс, навел его на цель и произвел пуск ракеты. Благодаря опыту и высокому профессионализму расчет ПТРК "Корнет" сорвал ротацию противника и уничтожил военнослужащих ВСУ, отметили в ведомстве.
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