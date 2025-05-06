https://ria.ru/20250506/spetsoperatsiya-2015188098.html

Российские десантники уничтожили подразделения ВСУ

Российские десантники уничтожили подразделения ВСУ - РИА Новости, 06.05.2025

Российские десантники уничтожили подразделения ВСУ

Противотанковые расчеты российских ВДВ уничтожили подразделения ВСУ во время ротации в зоне СВО, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T05:17:00+03:00

2025-05-06T05:17:00+03:00

2025-05-06T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

феодосия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Противотанковые расчеты российских ВДВ уничтожили подразделения ВСУ во время ротации в зоне СВО, сообщили в Минобороны России. "Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ пусками управляемых ракет уничтожили подразделения ВСУ, проводившие ротацию", - сказали в российском военном ведомстве. Там уточнили, что по данным разведки, был обнаружен пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ, в котором они оборудовали наблюдательный пункт. Командование соединения приняло решение поразить и уничтожить ПВД пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет". Расчет разведывательного БПЛА вел непрерывное наблюдение. Дождавшись момента, когда к ПВД подъедет автомобиль с личным составом противника для ротации, расчет "Корнета" выдвинулся на береговую линию, развернул противотанковый комплекс, навел его на цель и произвел пуск ракеты. Благодаря опыту и высокому профессионализму расчет ПТРК "Корнет" сорвал ротацию противника и уничтожил военнослужащих ВСУ, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250505/ssha-2015090828.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

феодосия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, феодосия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)