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Архангельские депутаты налаживают сотрудничество с коллегами из ЛНР - РИА Новости, 06.05.2025
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22:02 06.05.2025
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Архангельские депутаты налаживают сотрудничество с коллегами из ЛНР
Архангельские депутаты налаживают сотрудничество с коллегами из ЛНР - РИА Новости, 06.05.2025
Архангельские депутаты налаживают сотрудничество с коллегами из ЛНР
Представители Архангельского областного собрания депутатов доставили гуманитарный груз в Луганскую Народную Республику и Народный Совет ЛНР, а также развивают... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:02:00+03:00
2025-05-06T22:02:00+03:00
луганская народная республика
архангельская область
сергей диденко
денис мирошниченко
архангельское областное собрание депутатов
единая россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 6 мая – РИА Новости. Представители Архангельского областного собрания депутатов доставили гуманитарный груз в Луганскую Народную Республику и Народный Совет ЛНР, а также развивают межпарламентское сотрудничество и намерены подписать с коллегами соглашение о долгосрочном сотрудничестве, сообщила пресс-служба законодательного собрания Архангельской области. Сообщается, что в Народном Совете Луганской Народной Республики состоялась встреча парламентариев двух регионов. Принимающую сторону представляли руководитель фракции "Единая Россия" в ЛНР Дмитрий Хорошилов, председатель комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Сергей Диденко и член комитета по взаимодействию с общественными объединениями, информационной политике, связи и межпарламентскому сотрудничеству Павел Пилавов. Архангельскую область представил член комитета областного собрания по лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Аннин. "Представители парламента Архангельской области прибыли к нам с гуманитарной миссией – привезли груз для военнослужащих, в состав которого вошли посылки от родных, а также очень нужные нашим защитникам строительные материалы для оборудования мест дислокации", – сообщил по итогам встречи Хорошилов, слова которого приводятся в сообщении. Хорошилов добавил, что вскоре взаимодействие будет закреплено подписанием соглашения о сотрудничестве между парламентами регионов. В ходе диалога законодатели обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках предстоящего подписания соглашения о сотрудничестве между народным советом ЛНР и Архангельским областным собранием депутатов. "На апрельской сессии областного собрания мы утвердили соглашение о сотрудничестве областного собрания с народным советом ЛНР. Вскоре этот документ подпишут председатель областного собрания Екатерина Прокопьева и руководитель народного совета Денис Мирошниченко", – рассказал Аннин. По его словам, уже сейчас ясно, что у двух регионов много общих интересов и направлений для совместной работы.
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луганская народная республика, архангельская область, сергей диденко, денис мирошниченко, архангельское областное собрание депутатов, единая россия
Луганская Народная Республика, Архангельская область, Сергей Диденко, Денис Мирошниченко, Архангельское областное Собрание депутатов, Единая Россия
Архангельские депутаты налаживают сотрудничество с коллегами из ЛНР

Архангельские депутаты планируют долгосрочное сотрудничество с коллегами из ЛНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГорода России. Архангельск
Города России. Архангельск - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АРХАНГЕЛЬСК, 6 мая – РИА Новости. Представители Архангельского областного собрания депутатов доставили гуманитарный груз в Луганскую Народную Республику и Народный Совет ЛНР, а также развивают межпарламентское сотрудничество и намерены подписать с коллегами соглашение о долгосрочном сотрудничестве, сообщила пресс-служба законодательного собрания Архангельской области.
Сообщается, что в Народном Совете Луганской Народной Республики состоялась встреча парламентариев двух регионов. Принимающую сторону представляли руководитель фракции "Единая Россия" в ЛНР Дмитрий Хорошилов, председатель комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Сергей Диденко и член комитета по взаимодействию с общественными объединениями, информационной политике, связи и межпарламентскому сотрудничеству Павел Пилавов. Архангельскую область представил член комитета областного собрания по лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Аннин.
«
"Представители парламента Архангельской области прибыли к нам с гуманитарной миссией – привезли груз для военнослужащих, в состав которого вошли посылки от родных, а также очень нужные нашим защитникам строительные материалы для оборудования мест дислокации", – сообщил по итогам встречи Хорошилов, слова которого приводятся в сообщении.
Хорошилов добавил, что вскоре взаимодействие будет закреплено подписанием соглашения о сотрудничестве между парламентами регионов. В ходе диалога законодатели обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках предстоящего подписания соглашения о сотрудничестве между народным советом ЛНР и Архангельским областным собранием депутатов.
"На апрельской сессии областного собрания мы утвердили соглашение о сотрудничестве областного собрания с народным советом ЛНР. Вскоре этот документ подпишут председатель областного собрания Екатерина Прокопьева и руководитель народного совета Денис Мирошниченко", – рассказал Аннин. По его словам, уже сейчас ясно, что у двух регионов много общих интересов и направлений для совместной работы.
 
Луганская Народная РеспубликаАрхангельская областьСергей ДиденкоДенис МирошниченкоАрхангельское областное Собрание депутатовЕдиная Россия
 
 
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