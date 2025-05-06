Архангельские депутаты налаживают сотрудничество с коллегами из ЛНР
Архангельские депутаты планируют долгосрочное сотрудничество с коллегами из ЛНР
Города России. Архангельск. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 6 мая – РИА Новости. Представители Архангельского областного собрания депутатов доставили гуманитарный груз в Луганскую Народную Республику и Народный Совет ЛНР, а также развивают межпарламентское сотрудничество и намерены подписать с коллегами соглашение о долгосрочном сотрудничестве, сообщила пресс-служба законодательного собрания Архангельской области.
Сообщается, что в Народном Совете Луганской Народной Республики состоялась встреча парламентариев двух регионов. Принимающую сторону представляли руководитель фракции "Единая Россия" в ЛНР Дмитрий Хорошилов, председатель комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Сергей Диденко и член комитета по взаимодействию с общественными объединениями, информационной политике, связи и межпарламентскому сотрудничеству Павел Пилавов. Архангельскую область представил член комитета областного собрания по лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Аннин.
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"Представители парламента Архангельской области прибыли к нам с гуманитарной миссией – привезли груз для военнослужащих, в состав которого вошли посылки от родных, а также очень нужные нашим защитникам строительные материалы для оборудования мест дислокации", – сообщил по итогам встречи Хорошилов, слова которого приводятся в сообщении.
Хорошилов добавил, что вскоре взаимодействие будет закреплено подписанием соглашения о сотрудничестве между парламентами регионов. В ходе диалога законодатели обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках предстоящего подписания соглашения о сотрудничестве между народным советом ЛНР и Архангельским областным собранием депутатов.
"На апрельской сессии областного собрания мы утвердили соглашение о сотрудничестве областного собрания с народным советом ЛНР. Вскоре этот документ подпишут председатель областного собрания Екатерина Прокопьева и руководитель народного совета Денис Мирошниченко", – рассказал Аннин. По его словам, уже сейчас ясно, что у двух регионов много общих интересов и направлений для совместной работы.