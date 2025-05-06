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Архангельские депутаты налаживают сотрудничество с коллегами из ЛНР

Архангельские депутаты налаживают сотрудничество с коллегами из ЛНР - РИА Новости, 06.05.2025

Архангельские депутаты налаживают сотрудничество с коллегами из ЛНР

Представители Архангельского областного собрания депутатов доставили гуманитарный груз в Луганскую Народную Республику и Народный Совет ЛНР, а также развивают... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:02:00+03:00

2025-05-06T22:02:00+03:00

2025-05-06T22:02:00+03:00

луганская народная республика

архангельская область

сергей диденко

денис мирошниченко

архангельское областное собрание депутатов

единая россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 6 мая – РИА Новости. Представители Архангельского областного собрания депутатов доставили гуманитарный груз в Луганскую Народную Республику и Народный Совет ЛНР, а также развивают межпарламентское сотрудничество и намерены подписать с коллегами соглашение о долгосрочном сотрудничестве, сообщила пресс-служба законодательного собрания Архангельской области. Сообщается, что в Народном Совете Луганской Народной Республики состоялась встреча парламентариев двух регионов. Принимающую сторону представляли руководитель фракции "Единая Россия" в ЛНР Дмитрий Хорошилов, председатель комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Сергей Диденко и член комитета по взаимодействию с общественными объединениями, информационной политике, связи и межпарламентскому сотрудничеству Павел Пилавов. Архангельскую область представил член комитета областного собрания по лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Аннин. "Представители парламента Архангельской области прибыли к нам с гуманитарной миссией – привезли груз для военнослужащих, в состав которого вошли посылки от родных, а также очень нужные нашим защитникам строительные материалы для оборудования мест дислокации", – сообщил по итогам встречи Хорошилов, слова которого приводятся в сообщении. Хорошилов добавил, что вскоре взаимодействие будет закреплено подписанием соглашения о сотрудничестве между парламентами регионов. В ходе диалога законодатели обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках предстоящего подписания соглашения о сотрудничестве между народным советом ЛНР и Архангельским областным собранием депутатов. "На апрельской сессии областного собрания мы утвердили соглашение о сотрудничестве областного собрания с народным советом ЛНР. Вскоре этот документ подпишут председатель областного собрания Екатерина Прокопьева и руководитель народного совета Денис Мирошниченко", – рассказал Аннин. По его словам, уже сейчас ясно, что у двух регионов много общих интересов и направлений для совместной работы.

луганская народная республика

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, архангельская область, сергей диденко, денис мирошниченко, архангельское областное собрание депутатов, единая россия