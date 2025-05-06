https://ria.ru/20250506/sostojanie-2015199449.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве в Буланаше

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве в Буланаше - РИА Новости, 06.05.2025

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве в Буланаше

Состояние пострадавшей при взрыве в квартире пятиэтажки в поселке Буланаш Свердловской области близкое к удовлетворительному, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T08:22:00+03:00

2025-05-06T08:22:00+03:00

2025-05-06T08:22:00+03:00

происшествия

свердловская область

валерий горелых

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Состояние пострадавшей при взрыве в квартире пятиэтажки в поселке Буланаш Свердловской области близкое к удовлетворительному, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава. Ранее региональный главк МЧС информировал, что газовоздушная смесь без последующего горения взорвалась ночью во вторник в пятиэтажке по улице Строителей в поселке Буланаш. Происшествие случилось в квартире на третьем этаже, повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Эвакуированы 72 человека, пострадал один человек, он госпитализирован. По данным свердловской прокуратуры, пострадала 29-летняя девушка, проживающая в соседней квартире. "Состояние близкое к удовлетворительному", – рассказали агентству в минздраве. Региональные прокуратура и СК начали проверки после ЧП, для определения степени тяжести вреда пострадавшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В свою очередь, руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых уточнял журналистам, что предполагаемая причина инцидента - "хлопок водонагревательного котла", который был установлен в ходе осуществления ремонта в одной из квартир.

https://ria.ru/20250505/vzryv-2015117992.html

https://ria.ru/20241228/vzryv-1991882994.html

свердловская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)