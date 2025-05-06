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Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве в Буланаше - РИА Новости, 06.05.2025
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08:22 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/sostojanie-2015199449.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве в Буланаше
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве в Буланаше - РИА Новости, 06.05.2025
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве в Буланаше
Состояние пострадавшей при взрыве в квартире пятиэтажки в поселке Буланаш Свердловской области близкое к удовлетворительному, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T08:22:00+03:00
2025-05-06T08:22:00+03:00
происшествия
свердловская область
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Состояние пострадавшей при взрыве в квартире пятиэтажки в поселке Буланаш Свердловской области близкое к удовлетворительному, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава. Ранее региональный главк МЧС информировал, что газовоздушная смесь без последующего горения взорвалась ночью во вторник в пятиэтажке по улице Строителей в поселке Буланаш. Происшествие случилось в квартире на третьем этаже, повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Эвакуированы 72 человека, пострадал один человек, он госпитализирован. По данным свердловской прокуратуры, пострадала 29-летняя девушка, проживающая в соседней квартире. "Состояние близкое к удовлетворительному", – рассказали агентству в минздраве. Региональные прокуратура и СК начали проверки после ЧП, для определения степени тяжести вреда пострадавшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В свою очередь, руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых уточнял журналистам, что предполагаемая причина инцидента - "хлопок водонагревательного котла", который был установлен в ходе осуществления ремонта в одной из квартир.
https://ria.ru/20250505/vzryv-2015117992.html
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве в Буланаше

Состояние пострадавшей при взрыве в Буланаше близко к удовлетворительному

© Фото : МЧС РФПоследствия взрыва газа в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области
Последствия взрыва газа в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : МЧС РФ
Последствия взрыва газа в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Состояние пострадавшей при взрыве в квартире пятиэтажки в поселке Буланаш Свердловской области близкое к удовлетворительному, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее региональный главк МЧС информировал, что газовоздушная смесь без последующего горения взорвалась ночью во вторник в пятиэтажке по улице Строителей в поселке Буланаш. Происшествие случилось в квартире на третьем этаже, повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Эвакуированы 72 человека, пострадал один человек, он госпитализирован. По данным свердловской прокуратуры, пострадала 29-летняя девушка, проживающая в соседней квартире.
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"Состояние близкое к удовлетворительному", – рассказали агентству в минздраве.
Региональные прокуратура и СК начали проверки после ЧП, для определения степени тяжести вреда пострадавшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В свою очередь, руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых уточнял журналистам, что предполагаемая причина инцидента - "хлопок водонагревательного котла", который был установлен в ходе осуществления ремонта в одной из квартир.
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ПроисшествияСвердловская областьВалерий ГорелыхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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