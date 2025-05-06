https://ria.ru/20250506/sochi-2015407122.html

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты в 22.52 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T23:07:00+03:00

2025-05-06T23:07:00+03:00

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сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты в 22.52 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения вводились в 22.03 мск, они продлились около 50 минут."В аэропорту Сочи в 22.52 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250506/reysy-2015403345.html

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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия