https://ria.ru/20250506/sochi-2015407122.html
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты в 22.52 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:07:00+03:00
2025-05-06T23:07:00+03:00
2025-05-06T23:17:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты в 22.52 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения вводились в 22.03 мск, они продлились около 50 минут."В аэропорту Сочи в 22.52 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250506/reysy-2015403345.html
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов