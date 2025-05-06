https://ria.ru/20250506/sobyanin-2015178213.html
Собянин рассказал об отражении атаки БПЛА
Собянин рассказал об отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025
Собянин рассказал об отражении атаки БПЛА
Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T01:59:00+03:00
2025-05-06T01:59:00+03:00
2025-05-06T02:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
сергей собянин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что силы ПВО отразили атаку шести БПЛА, летевших на Москву, обломки одного упали на Каширском шоссе, пострадавших, предварительно, нет."Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин
Собянин рассказал об отражении атаки БПЛА
Собянин: силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву