https://ria.ru/20250506/sobyanin-2015178213.html

Собянин рассказал об отражении атаки БПЛА

Собянин рассказал об отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025

Собянин рассказал об отражении атаки БПЛА

Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T01:59:00+03:00

2025-05-06T01:59:00+03:00

2025-05-06T02:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

безопасность

сергей собянин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что силы ПВО отразили атаку шести БПЛА, летевших на Москву, обломки одного упали на Каширском шоссе, пострадавших, предварительно, нет."Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, безопасность, сергей собянин