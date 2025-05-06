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Любимый актер и герой войны: неизвестные страницы жизни Алексея Смирнова

Любимый актер и герой войны: неизвестные страницы жизни Алексея Смирнова - РИА Новости, 06.05.2025

Любимый актер и герой войны: неизвестные страницы жизни Алексея Смирнова

Алексей Смирнов снискал популярность у зрителей благодаря комедийным ролям в кино, наиболее известной из которых стал тунеядец Федя из фильма Леонида Гайдая... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:39:00+03:00

2025-05-06T18:39:00+03:00

2025-05-06T23:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

леонид гайдай

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Алексей Смирнов снискал популярность у зрителей благодаря комедийным ролям в кино, наиболее известной из которых стал тунеядец Федя из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".Позже Смирнов был открыт зрителю и как талантливый драматический актер — благодаря прекрасно сыгранной роли механика Макарыча в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни "старики".За простоватым и грубым образом на экране скрывался человек невероятно душевной силы, прошедший войну, последствия которой всю оставшуюся жизнь преследовали его…Не любил вспоминать о войнеАртист не любил вспоминать о войне, предпочитая отшучиваться, когда его о ней спрашивали. А ведь Смирнов оказался на фронте с первых дней, вернулся только в 1945-м — во время одного из боев при форсировании Одера был сильно контужен и после лечения в госпитале комиссован.Алексей Макарович был награжден боевыми наградами. К сожалению, о начальном периоде его службы мало информации. Известно, что с июня 1941 года по июнь 1943-го Смирнов воевал на Западном фронте.Полученная им медаль "За оборону Москвы" говорит о том, что он участвовал в боях за столицу.В составе своего подразделения принимал участие в боях на Брянском, 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах, неоднократно ходил в разведку в тыл врага.Однажды он лично уничтожил трех гитлеровцев автоматным огнем, будучи в разведке. Заменив выбывшего из строя командира миномета, вел интенсивный огонь, благодаря чему заставил разбежаться до двух взводов пехоты противника. За что был награжден медалью "За отвагу".Бил фашистов и участвовал в самодеятельностиВо время прорыва немецкой обороны в марте 1944 года актер со своим взводом уничтожил минометную батарею, станковый пулемет и до 30 солдат противника. В том же бою Смирнов с бойцами уничтожили два станковых пулемета, 75-миллиметровое орудие и 35 пехотинцев противника. За мужество, проявленное в этих боях, его представили к ордену Отечественной войны I степени, но был награжден менее значимым орденом Красной Звезды.А в ходе Висло-Одерской операции 17 января 1945-го его батарея попала в засаду в районе деревни Посташевице. Сам он с тремя красноармейцами атаковали немцев. Смирнов лично уничтожил троих и взял в плен двоих солдат противника, открыв путь к продолжению атаки.Второго января 1945 года, во время форсирования реки Одер, закрепившись на левом берегу, актер с расчетом уничтожили две пулеметные точки и до 20 солдат противника. За проявленный в тех боях героизм Смирнов был награжден орденом Славы II степени.При всех своих боевых заслугах актер также руководил в полку художественной самодеятельностью: только в мае — июле 1944-го им лично были организованы десять концертов перед аудиторией общей численностью в 6500 красноармейцев.Обреченный быть одинЕще до войны у Алексея Смирнова была невеста Лидия Маслова, которая ждала его долгие пять лет. Но по приезде жених неожиданно дал невесте от ворот поворот. Все дело в том, что по причине одного из ранений пострадали и внутренние органы — мужчина узнал, что отныне бесплоден.Не желая портить жизнь любимой, он решил разорвать с ней отношения.Через несколько лет Лида вышла замуж. Алексей решился прийти на свадьбу, но тайком положил к дверям ее квартиры букет цветов и конверт с двумя обручальными кольцами и запиской "Будь счастлива".О настоящей причине его поступка женщина узнала только много лет спустя. Женат актер не был.Увлекался японской поэзией и коллекционировал насекомыхПомимо бесплодия, война нанесла жизни актера еще один удар. На фронте погиб его младший брат Аркадий, а мать от горя получила психический недуг, от которого так окончательно и не оправилась.Актер до конца жизни прожил с матерью в старой коммуналке, не сумев получить отдельную квартиру, несмотря на свою известность и боевые награды. Он не любил вспоминать о войне, поэтому о его боевых заслугах знали совсем не многие.Будучи одиноким, Смирном увлекался чтением: дома он собрал большую библиотеку, а на съемках "Айболита-66" удивил коллег знанием японской поэзии. Также он коллекционировал различных насекомых и пресмыкающихся, которых он хранил у себя дома в заспиртованном или засушенном виде.Не смог усыновить ребенкаАктер очень любил детей. Он приносил собственноручно изготовленные игрушки в дом-интернат для детей-инвалидов, который часто посещал, и ребятишки тянулись к большому, яркому, похожему на Деда Мороза добряку, вырезавшему для них игрушки из дерева.В интернате Смирнов обратил внимание на Ваню — замкнутого, тихого мальчика с врожденным пороком сердца. Актер попытался усыновить ребенка, но ему это не удалось.Холостой, постоянно занятый на съемках и гастролях, он не казался надлежащим родителем в глазах государственных органов.Когда дома никто не ждет…Из-за проблем с сердцем в последние годы актер часто лежал в больнице. Накладывало отпечаток и увлечение алкоголем, которым Смирнов заливал свои эмоциональные проблемы. Он все чаще был вынужден отказываться от съемок. Жил тогда актер уже совсем один: ослабевшую мать пришлось отдать в дом престарелых — из-за прогрессирующей болезни она перестала узнавать сына.Страшная весть окончательно подкосила актера в апреле 1979 года: Леонид Быков, его ближайший друг, погиб в автокатастрофе.Эта новость стала для Смирнова ударом, и его снова положили в больницу, из которой он уже не вышел…

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

леонид гайдай