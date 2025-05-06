https://ria.ru/20250506/smi-2015216985.html

Лишь 14 стран ЕС запросили увеличение оборонных расходов

Лишь 14 стран ЕС запросили увеличение оборонных расходов - РИА Новости, 06.05.2025

Лишь 14 стран ЕС запросили увеличение оборонных расходов

Лишь 14 из 27 стран-членов Евросоюза запросили у Еврокомиссии разрешение на увеличение оборонных расходов бюджета в рамках новой стратегии ReArm Europe, из-за... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:21:00+03:00

2025-05-06T10:21:00+03:00

2025-05-06T10:21:00+03:00

в мире

брюссель

бельгия

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урсула фон дер ляйен

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евросоюз

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лишь 14 из 27 стран-членов Евросоюза запросили у Еврокомиссии разрешение на увеличение оборонных расходов бюджета в рамках новой стратегии ReArm Europe, из-за чего в Брюсселе растут опасения о возможном провале плана перевооружения блока, сообщает издание Euractiv. "Всего чуть более половины стран-членов ЕС официально обратились к Еврокомиссии с запросом о более широкой свободе действий для увеличения оборонных расходов, из-за чего растут опасения касательно того, что амбициозный план Брюсселя по перевооружению может не достичь цели в 800 миллиардов евро. Только 14 стран формально прислушались к призыву Брюсселя активировать "национальную оговорку об освобождении", которая позволяет столицам стран ЕС увеличивать военные расходы на дополнительные 1,5% от годового ВВП в течение четырех лет, избегая нарушения строгих правил блока касательно бюджета", - говорится в публикации. Отмечается, что за разрешением обратились такие страны, как Бельгия, Болгария, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словения и Словакия. Примечательно, что ранее издание сообщало о том, что за пять дней до срока подачи заявки в ЕК по поводу увеличения оборонных расходов к Брюсселю не обратилась ни одна страна блока. Членов ЕС призывали подать запрос до 30 апреля, хотя заявки будут принимать и по истечении этого срока. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран Евросоюза свой план ReArm Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.

https://ria.ru/20250506/nato-2015170679.html

https://ria.ru/20250313/oborona-2004598647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, брюссель, бельгия, болгария, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз