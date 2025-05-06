Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии возбудили дело после избиения девушки сверстницей - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/sk-2015337429.html
В Башкирии возбудили дело после избиения девушки сверстницей
В Башкирии возбудили дело после избиения девушки сверстницей - РИА Новости, 06.05.2025
В Башкирии возбудили дело после избиения девушки сверстницей
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту избиения девушки сверстницей в селе Старобалтачево, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:21:00+03:00
2025-05-06T17:21:00+03:00
происшествия
россия
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_18dcfa111cccca6d85e040acc37175bf.jpg
УФА, 6 мая - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту избиения девушки сверстницей в селе Старобалтачево, сообщает СУСК РФ по региону. Ведомство поясняет, что 17-летняя девушка с заявлением о нападении на неё обратилась в правоохранительные органы в конце апреля. Видео инцидента, снятое очевидцами, распространилось в соцсетях во вторник. На кадрах - на полу лежит девушка с окровавленным лицом, сверху на ней сидит другая и бьёт её. "По версии следствия, 20 апреля в одном из кафе села Старобалтачево 17-летняя девушка подверглась нападению со стороны сверстницы, в результате чего ей были причинены телесные повреждения. В последующем девушка находилась на стационарном лечении в больнице", - сообщает региональный следком. По данному факту Балтачевским межрайонным следственным отделом СУСК России по Башкирии была организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 статьи 213 УК РФ).
https://ria.ru/20250313/kriminal-2004557659.html
россия
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_420:0:2736:1737_1920x0_80_0_0_5ec50ebddf5b9901e39ee2af78a0b93b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика башкортостан
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан
В Башкирии возбудили дело после избиения девушки сверстницей

В Башкирии возбудили дело после избиения девушки сверстницей в кафе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 6 мая - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту избиения девушки сверстницей в селе Старобалтачево, сообщает СУСК РФ по региону.
Ведомство поясняет, что 17-летняя девушка с заявлением о нападении на неё обратилась в правоохранительные органы в конце апреля. Видео инцидента, снятое очевидцами, распространилось в соцсетях во вторник. На кадрах - на полу лежит девушка с окровавленным лицом, сверху на ней сидит другая и бьёт её.
"По версии следствия, 20 апреля в одном из кафе села Старобалтачево 17-летняя девушка подверглась нападению со стороны сверстницы, в результате чего ей были причинены телесные повреждения. В последующем девушка находилась на стационарном лечении в больнице", - сообщает региональный следком.
По данному факту Балтачевским межрайонным следственным отделом СУСК России по Башкирии была организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 статьи 213 УК РФ).
Фигуранты уголовного дела об избиении 47-летнего Валерия Герасимова - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
За что женщины до смерти забили мужчину на 8 Марта и почему их отпустили
13 марта, 08:00
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала