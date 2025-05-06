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В Башкирии возбудили дело после избиения девушки сверстницей
В Башкирии возбудили дело после избиения девушки сверстницей - РИА Новости, 06.05.2025
В Башкирии возбудили дело после избиения девушки сверстницей
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту избиения девушки сверстницей в селе Старобалтачево, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:21:00+03:00
2025-05-06T17:21:00+03:00
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УФА, 6 мая - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту избиения девушки сверстницей в селе Старобалтачево, сообщает СУСК РФ по региону. Ведомство поясняет, что 17-летняя девушка с заявлением о нападении на неё обратилась в правоохранительные органы в конце апреля. Видео инцидента, снятое очевидцами, распространилось в соцсетях во вторник. На кадрах - на полу лежит девушка с окровавленным лицом, сверху на ней сидит другая и бьёт её. "По версии следствия, 20 апреля в одном из кафе села Старобалтачево 17-летняя девушка подверглась нападению со стороны сверстницы, в результате чего ей были причинены телесные повреждения. В последующем девушка находилась на стационарном лечении в больнице", - сообщает региональный следком. По данному факту Балтачевским межрайонным следственным отделом СУСК России по Башкирии была организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 статьи 213 УК РФ).
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происшествия, россия, республика башкортостан
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан
В Башкирии возбудили дело после избиения девушки сверстницей
В Башкирии возбудили дело после избиения девушки сверстницей в кафе
УФА, 6 мая - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту избиения девушки сверстницей в селе Старобалтачево, сообщает СУСК РФ по региону.
Ведомство поясняет, что 17-летняя девушка с заявлением о нападении на неё обратилась в правоохранительные органы в конце апреля. Видео инцидента, снятое очевидцами, распространилось в соцсетях во вторник. На кадрах - на полу лежит девушка с окровавленным лицом, сверху на ней сидит другая и бьёт её.
"По версии следствия, 20 апреля в одном из кафе села Старобалтачево 17-летняя девушка подверглась нападению со стороны сверстницы, в результате чего ей были причинены телесные повреждения. В последующем девушка находилась на стационарном лечении в больнице", - сообщает региональный следком.
По данному факту Балтачевским межрайонным следственным отделом СУСК России
по Башкирии была организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 статьи 213 УК РФ).