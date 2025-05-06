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Шольц пожелал удачи Фридриху Мерцу
Шольц пожелал удачи Фридриху Мерцу - РИА Новости, 06.05.2025
Шольц пожелал удачи Фридриху Мерцу
В своей прощальной речи на посту канцлера Олаф Шольц пожелал удачи Фридриху Мерцу, который может уже во вторник стать новым главой правительства страны... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T01:10:00+03:00
2025-05-06T01:10:00+03:00
2025-05-06T01:11:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. В своей прощальной речи на посту канцлера Олаф Шольц пожелал удачи Фридриху Мерцу, который может уже во вторник стать новым главой правительства страны. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix. "Уважаемый господин Мерц! Желаю вам больших успехов и удачи во всех задачах и вызовах, с которыми столкнетесь вы и ваше правительство! В трудные часы, которые обязательно наступят, я желаю вам встреч, из которых вы сможете черпать силы и уверенность", - сказал Шольц на прощальном мероприятии, подводящем черту под его пребыванием на посту канцлера. В свою очередь прощальное видео в социальной сети Instagram* опубликовала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии назначено на 6 мая.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, олаф шольц, фридрих мерц, анналена бербок, в мире
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Шольц пожелал удачи Фридриху Мерцу
Шольц в прощальной речи пожелал удачи Мерцу на посту канцлера