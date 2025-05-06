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Шольц пожелал удачи Фридриху Мерцу - РИА Новости, 06.05.2025
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01:10 06.05.2025 (обновлено: 01:11 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/sholts-2015175740.html
Шольц пожелал удачи Фридриху Мерцу
Шольц пожелал удачи Фридриху Мерцу - РИА Новости, 06.05.2025
Шольц пожелал удачи Фридриху Мерцу
В своей прощальной речи на посту канцлера Олаф Шольц пожелал удачи Фридриху Мерцу, который может уже во вторник стать новым главой правительства страны... РИА Новости, 06.05.2025
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германия
россия
олаф шольц
фридрих мерц
анналена бербок
в мире
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. В своей прощальной речи на посту канцлера Олаф Шольц пожелал удачи Фридриху Мерцу, который может уже во вторник стать новым главой правительства страны. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix. "Уважаемый господин Мерц! Желаю вам больших успехов и удачи во всех задачах и вызовах, с которыми столкнетесь вы и ваше правительство! В трудные часы, которые обязательно наступят, я желаю вам встреч, из которых вы сможете черпать силы и уверенность", - сказал Шольц на прощальном мероприятии, подводящем черту под его пребыванием на посту канцлера. В свою очередь прощальное видео в социальной сети Instagram* опубликовала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии назначено на 6 мая.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250505/peskov-2015025190.html
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германия, россия, олаф шольц, фридрих мерц, анналена бербок, в мире
Германия, Россия, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Анналена Бербок, В мире
Шольц пожелал удачи Фридриху Мерцу

Шольц в прощальной речи пожелал удачи Мерцу на посту канцлера

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. В своей прощальной речи на посту канцлера Олаф Шольц пожелал удачи Фридриху Мерцу, который может уже во вторник стать новым главой правительства страны. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix.
"Уважаемый господин Мерц! Желаю вам больших успехов и удачи во всех задачах и вызовах, с которыми столкнетесь вы и ваше правительство! В трудные часы, которые обязательно наступят, я желаю вам встреч, из которых вы сможете черпать силы и уверенность", - сказал Шольц на прощальном мероприятии, подводящем черту под его пребыванием на посту канцлера.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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В свою очередь прощальное видео в социальной сети Instagram* опубликовала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии назначено на 6 мая.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ГерманияРоссияОлаф ШольцФридрих МерцАнналена БербокВ мире
 
 
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