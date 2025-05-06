Глобалисты не отвергают идею вступления Украины в НАТО, заявил Шойгу
Шойгу: воевавшие на стороне нацистской Германии мечтают о реванше
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Идея вступления Украины в НАТО хоть и отошла на второй план с приходом к власти в США Дональда Трампа, но не отвергнута глобалистскими элитами Запада, и отражает мечту воевавших на стороне нацистской Германии сил об очередном реванше в недалекой перспективе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях" для "Российской газеты".
"Современная действительность показывает, насколько ущербна память у политических элит ряда государств, некогда входивших в состав Советского Союза. Откровенно и цинично возродился фашизм на Украине. Его проявления стали заметны в Прибалтике. В этих государствах провозглашаются народными героями преступники, в годы минувшей войны запятнавшие свои руки кровью соотечественников", - отметил Шойгу.
"Идея вступления Украины в НАТО хоть и отошла на второй план с приходом к власти в США Дональда Трампа, но не отвергнута глобалистскими леволиберальными элитами Запада. Она отражает мечту воевавших на стороне нацистской Германии сил об очередном реванше в недалекой перспективе", - добавил Шойгу.
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