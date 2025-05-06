https://ria.ru/20250506/shojgu-2015174321.html

Глобалисты не отвергают идею вступления Украины в НАТО, заявил Шойгу

Глобалисты не отвергают идею вступления Украины в НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.05.2025

Глобалисты не отвергают идею вступления Украины в НАТО, заявил Шойгу

Идея вступления Украины в НАТО хоть и отошла на второй план с приходом к власти в США Дональда Трампа, но не отвергнута глобалистскими элитами Запада, и... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T00:42:00+03:00

2025-05-06T00:42:00+03:00

2025-05-06T00:42:00+03:00

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сергей шойгу

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нато

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Идея вступления Украины в НАТО хоть и отошла на второй план с приходом к власти в США Дональда Трампа, но не отвергнута глобалистскими элитами Запада, и отражает мечту воевавших на стороне нацистской Германии сил об очередном реванше в недалекой перспективе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях" для "Российской газеты"."Современная действительность показывает, насколько ущербна память у политических элит ряда государств, некогда входивших в состав Советского Союза. Откровенно и цинично возродился фашизм на Украине. Его проявления стали заметны в Прибалтике. В этих государствах провозглашаются народными героями преступники, в годы минувшей войны запятнавшие свои руки кровью соотечественников", - отметил Шойгу. "Идея вступления Украины в НАТО хоть и отошла на второй план с приходом к власти в США Дональда Трампа, но не отвергнута глобалистскими леволиберальными элитами Запада. Она отражает мечту воевавших на стороне нацистской Германии сил об очередном реванше в недалекой перспективе", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013394333.html

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сша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, германия, сергей шойгу, дональд трамп, нато