Рейтинг@Mail.ru
Глобалисты не отвергают идею вступления Украины в НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/shojgu-2015174321.html
Глобалисты не отвергают идею вступления Украины в НАТО, заявил Шойгу
Глобалисты не отвергают идею вступления Украины в НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.05.2025
Глобалисты не отвергают идею вступления Украины в НАТО, заявил Шойгу
Идея вступления Украины в НАТО хоть и отошла на второй план с приходом к власти в США Дональда Трампа, но не отвергнута глобалистскими элитами Запада, и... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:42:00+03:00
2025-05-06T00:42:00+03:00
в мире
украина
сша
германия
сергей шойгу
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972011486_0:240:3215:2048_1920x0_80_0_0_54f201f2a3c4c7d021a3bd65df6a2871.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Идея вступления Украины в НАТО хоть и отошла на второй план с приходом к власти в США Дональда Трампа, но не отвергнута глобалистскими элитами Запада, и отражает мечту воевавших на стороне нацистской Германии сил об очередном реванше в недалекой перспективе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях" для "Российской газеты"."Современная действительность показывает, насколько ущербна память у политических элит ряда государств, некогда входивших в состав Советского Союза. Откровенно и цинично возродился фашизм на Украине. Его проявления стали заметны в Прибалтике. В этих государствах провозглашаются народными героями преступники, в годы минувшей войны запятнавшие свои руки кровью соотечественников", - отметил Шойгу. "Идея вступления Украины в НАТО хоть и отошла на второй план с приходом к власти в США Дональда Трампа, но не отвергнута глобалистскими леволиберальными элитами Запада. Она отражает мечту воевавших на стороне нацистской Германии сил об очередном реванше в недалекой перспективе", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013394333.html
украина
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972011486_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_293168afd1c3f2d2ad757dbb38daa9cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, германия, сергей шойгу, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Германия, Сергей Шойгу, Дональд Трамп, НАТО
Глобалисты не отвергают идею вступления Украины в НАТО, заявил Шойгу

Шойгу: воевавшие на стороне нацистской Германии мечтают о реванше

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Идея вступления Украины в НАТО хоть и отошла на второй план с приходом к власти в США Дональда Трампа, но не отвергнута глобалистскими элитами Запада, и отражает мечту воевавших на стороне нацистской Германии сил об очередном реванше в недалекой перспективе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях" для "Российской газеты".
"Современная действительность показывает, насколько ущербна память у политических элит ряда государств, некогда входивших в состав Советского Союза. Откровенно и цинично возродился фашизм на Украине. Его проявления стали заметны в Прибалтике. В этих государствах провозглашаются народными героями преступники, в годы минувшей войны запятнавшие свои руки кровью соотечественников", - отметил Шойгу.
"Идея вступления Украины в НАТО хоть и отошла на второй план с приходом к власти в США Дональда Трампа, но не отвергнута глобалистскими леволиберальными элитами Запада. Она отражает мечту воевавших на стороне нацистской Германии сил об очередном реванше в недалекой перспективе", - добавил Шойгу.
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Трамп исключил вступление Украины в НАТО
25 апреля, 13:31
 
В миреУкраинаСШАГерманияСергей ШойгуДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала