https://ria.ru/20250506/shojgu-2015172615.html

Шойгу призвал разгромить воскрешаемый на Западе нацизм

Шойгу призвал разгромить воскрешаемый на Западе нацизм - РИА Новости, 06.05.2025

Шойгу призвал разгромить воскрешаемый на Западе нацизм

Россия обязана сделать все, чтобы разгромить воскрешаемый на Западе нацизм, именно это определило одну из главных целей специальной военной операции на Украине, РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T00:25:00+03:00

2025-05-06T00:25:00+03:00

2025-05-06T00:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

германия

сергей шойгу

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия обязана сделать все, чтобы разгромить воскрешаемый на Западе нацизм, именно это определило одну из главных целей специальной военной операции на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты"."Важнейшим уроком Великой Отечественной войны стала необходимость высокой политической бдительности в отношении фашизма и всех его разновидностей. В гитлеровской Германии он выступал под маской национал-социализма и нацеливался на установление мирового господства в виде кровавой диктатуры. Навязываемые западными реваншистами дискуссии о нашей Победе в Великой Отечественной войне отражают стремление отдельных политиков и историков, оперирующих сфальсифицированными доводами и навязчивой риторикой, принизить роль СССР", - написал он."Не скрывая экспансионистского характера свой политики, коллективный Запад ставит своей целью нанесение стратегического поражения России. Для этого против нашей страны западными спецслужбами развернута широкомасштабная подрывная работа. Кроме того, вводятся беспрецедентные экономические санкции, рассчитанные на активизацию протестных настроений в обществе на фоне существенного ухудшения качества жизни россиян", - отметил секретарь СБ РФ. Многонациональный народ России хорошо усвоил уроки Великой Отечественной войны с фашизмом, добавил Шойгу. "И сегодня мы обязаны сделать все, чтобы разгромить воскрешаемый нацизм, не дать возможности проявиться его античеловеческой сущности и сбыться его глобалистским планам перекраивания политической карты мира. Именно это определило одну из главных целей специальной военной операции на Украине", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250425/rossija-2013368567.html

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россия, украина, германия, сергей шойгу, в мире