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Шойгу рассказал, как Россия использует опыт Великой Отечественной войны - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:06 06.05.2025 (обновлено: 00:18 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/shojgu-2015170992.html
Шойгу рассказал, как Россия использует опыт Великой Отечественной войны
Шойгу рассказал, как Россия использует опыт Великой Отечественной войны - РИА Новости, 06.05.2025
Шойгу рассказал, как Россия использует опыт Великой Отечественной войны
Боевые навыки, приобретенные в годы Великой Отечественной войны отечественными Вооруженными силами, всемерно используются и совершенствуются в военном... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:06:00+03:00
2025-05-06T00:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
безопасность
россия
сергей шойгу
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Боевые навыки, приобретенные в годы Великой Отечественной войны отечественными Вооруженными силами, всемерно используются и совершенствуются в военном строительстве современной России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты"&quot;Триумфальные итоги и драматические страницы Великой Отечественной войны в течение многих десятилетий остаются источником бесценного опыта принятия важнейших военных, политических, управленческих решений. Та Победа позволила сформировать отечественную военную стратегию, исключавшую из арсенала военных действий войну на уничтожение, в том числе гражданского населения. Боевые навыки, приобретенные на полях сражений Великой Отечественной, всемерно используются и совершенствуются в военном строительстве современной России&quot;, - отметил Шойгу.При этом, чтобы избежать повторения ужасов военных лет, остро необходимо защищать страну от разнообразных внешних и внутренних угроз, подчеркнул Шойгу. "Обеспечить решение этой ключевой задачи призвана система национальной обороны, которая нацелена на предотвращение глобальных и региональных войн и конфликтов, на осуществление стратегического сдерживания. Сегодня, в условиях развязанной Западом гибридной войны против нашей великой Родины, принципиально важны государственная и общественная безопасность, защита суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности", - добавил секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20250506/nato-2015170679.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Великая Отечественная война (1941-1945)
Шойгу рассказал, как Россия использует опыт Великой Отечественной войны

Шойгу: опыт ВОВ совершенствуется в военном строительстве РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Боевые навыки, приобретенные в годы Великой Отечественной войны отечественными Вооруженными силами, всемерно используются и совершенствуются в военном строительстве современной России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты"
«

"Триумфальные итоги и драматические страницы Великой Отечественной войны в течение многих десятилетий остаются источником бесценного опыта принятия важнейших военных, политических, управленческих решений. Та Победа позволила сформировать отечественную военную стратегию, исключавшую из арсенала военных действий войну на уничтожение, в том числе гражданского населения. Боевые навыки, приобретенные на полях сражений Великой Отечественной, всемерно используются и совершенствуются в военном строительстве современной России", - отметил Шойгу.

При этом, чтобы избежать повторения ужасов военных лет, остро необходимо защищать страну от разнообразных внешних и внутренних угроз, подчеркнул Шойгу.
"Обеспечить решение этой ключевой задачи призвана система национальной обороны, которая нацелена на предотвращение глобальных и региональных войн и конфликтов, на осуществление стратегического сдерживания. Сегодня, в условиях развязанной Западом гибридной войны против нашей великой Родины, принципиально важны государственная и общественная безопасность, защита суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности", - добавил секретарь СБ РФ.
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел выездное совещание в Северо-Кавказском федеральном округе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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