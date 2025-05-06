https://ria.ru/20250506/sheremetevo-2015177515.html
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T01:46:00+03:00
2025-05-06T01:46:00+03:00
2025-05-06T01:49:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения в 01:15 МСК также введены на работу аэропорта Шереметьево", - написал он.
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015176773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов